Оценена опасность российской колбасы

Исследователи изучили произведённую в России брауншвейгскую колбасу и оценили её опасность.

Кратко об исследовании пишет "Индикатор". Учёные проанализировали данные результатов испытаний химического состава колбасы "Брауншвейгская" на соответствие ГОСТ Р 55456-2013, полученные за три года. Эти данные отражали содержание жиров, белков, влаги и соли в колбасе. Учёные использовали моделирование по методу Монте-Карло. Как показал анализ, производство сырокопчёных колбас в России хорошо стандартизовано. То есть можно без опасений покупать колбасы разного производства.

Учёные пришли к выводу, что риск потребителя при покупке такой колбасы мал.

"Всем любителям мясной продукции могу сказать, что русской брауншвейгской колбасой вы не отравитесь: риск минимальный", - отметил один из исследователей.

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