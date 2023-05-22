Киви: отличный выбор для поддержания здоровья и укрепления иммунитета

Одни из популярнейших продуктов сезона является киви, который уже начинает поступать в продажу. Самый популярный среди покупателей сорт "хейворд": он сладкий, с умеренной кислинкой и очень сочный. Что прячется за ворсистой кожурой и на что способен этот уникальный фрукт расскажется Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Чем полезен киви

Ни апельсин, ни лимон, а именно киви - лидер по концентрации витамина С. Один плод содержит практически полную дневную норму этого важного антиоксиданта и иммуностимулятора. Основное достоинство этой ягоды в ферменте актинидине, который предотвращает застой крови.

Полезен киви и для зрения, ведь он содержит каротиноиды, которые защищают глаза от воздействия ультрафиолетовых лучей. Кроме того, в киви полный набор антиоксидантов. Например, лютеин помогает организму справиться со свободными радикалами и предотвратить возрастную дегенерацию клеток глаз. Киви также содержит витамин Е, который стоит на страже красоты и здоровья кожи - он помогает минимизировать пагубное влияние ультрафиолета и способствует выработке коллагена.

Как выбрать спелое киви

Не бойтесь ошибиться и купить зеленый плод: киви отлично дозревает в домашних условиях. Процесс пройдет быстрее, если положить его по соседству с бананом или яблоком - через 2-3 дня киви созреет. А если нет времени ждать спелый фрукт, обратите внимание на плотность: плод на ощупь не должен напоминать камень, но и не быть слишком податливым. При разрезании идеального спелого киви вы почувствуете приятный фруктовый аромат с цитрусовым нотами.

Если не любите чистить

Со спелым фруктом можно справиться без труда. Нож вам понадобится только для того, чтобы срезать с него верхушку, а дальше вам нужна будет чайная ложка. Достаньте мякоть ею, будто едите яйцо всмятку. Либо киви можно разрезать на две половинки и также есть мякоть ложкой.

Когда фрукт нужно нарезать в салат или для украшения десерта, проще всего снять кожицу овощечисткой. Она легко поддается этому кухонному инструменту. Главное - предварительно помыть плод и обтереть его бумажным полотенцем, чтобы избавиться от мелких ворсинок и пыли.

Сколько можно хранить

Лучше всего киви чувствует себя в холодильнике. Можно положить и в любое другое прохладное место, но внутри бумажного пакета и вдали от солнечных лучей. При температуре 10-15 °С киви будут оставаться свежими около двух недель.