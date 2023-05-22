Эксперт по питанию рекомендовал включить в свой рацион продукты, богатые калием, чтобы за несколько недель снизить высокое кровяное давление. По словам Мишель Портер, ведущего диетолога службы доставки здоровой пищи Foodhak, ежедневное употребление, например, всего 30 граммов льняного семени может привести к значительному снижению артериального давления в течение 12 недель.

Высокое кровяное давление может негативно сказаться на здоровье сердца, поскольку снижает эластичность артерий и затрудняет приток крови и кислорода к сердцу, повышая риск сердечных заболеваний. Льняные семена богаты белком, клетчаткой, омега-3 жирными кислотами и калием, который помогает противостоять негативному воздействию натрия в рационе.

Содержание клетчатки в семенах льна также способствует поддержанию здоровья кровеносных сосудов. Добавление всего одной столовой ложки льняных семян в ежедневный рацион питания может изменить ситуацию, обеспечив организм необходимыми питательными веществами и потенциально снизив уровень артериального давления.

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