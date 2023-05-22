Польза ржаного хлеба для сердца

Директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко раскрыла пользу ржаного хлеба для сердца. Так, по ее словам, наличие в рационе питания ржаного хлеба способствует профилактике сердечно-сосудистых болезней.

Она также прокомментировала мнение о том, что употребление хлеба может спровоцировать ожирение. "Съедая кусок черного или ржаного хлеба на завтрак, вы не наберете ни килограммы, ни даже граммы. Питательность его невысока, в буханке содержится 250-500 килокалорий", - поделилась эксперт.

Также Костюченко отметила, что в ржаном хлебе содержится больше клетчатки, чем в овощах и фруктах. Кроме того, по ее словам, белки ржи являются более полноценными по аминокислотному составу.

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