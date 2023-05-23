Любимое блюдо Билли Айлиш. Приготовление супа в несколько шагов.

Яркая звезда американской поп-сцены Билли Айлиш предпочитает растительную, но при этом питательную пищу. В детстве она отказалась от мяса и молока, выступая против жестокой эксплуатации животных. Звезда выглядит роскошно, а ее рецепт вкусного и простого супа разлетается по миру, как горячие пирожки.

Такие легкие и сытные супы - радость для желудка, а простой и недорогой состав поможет сэкономить. Билли Айлиш считает это блюдо объедением и не видит ничего зазорного в том, чтобы съесть больше одной порции за раз. Итак, переходим к рецепту.

Нам понадобится:

Рисовая лапша (в супермаркетах часто лежит в отделе с тайскими продуктами) - 1 небольшая упаковка,

Чистая вода - 2 стакана для бульона + отдельно для лапши, количество указано на пачке,

Вегетарианские кубики для бульона - 2 штуки,

Зеленый лук - 50-70 граммов,

Соевый сыр тофу - половина упаковки,

Приправа из перца чили - по вкусу.

Приготовление не займет много времени, пошаговый рецепт супа от Билли Айлиш упрощает задачу.

Шаг первый: варим рисовую лапшу в кипящей воде, пока она не станет мягкой. Обычно на это требуется около 10 минут.

Шаг второй: берем другую кастрюлю и отдельно доводим до кипения наши два стакана воды, растворяем в них бульонные кубики.

Шаг третий: прямо как Билли Айлиш нарезаем лук и добавляем в кастрюлю, где были кубики. Туда же на глаз сыпем перец чили. Это бульон для супа.

Шаг четвертый: погружаем в него готовую лапшу и нарезанный кубиками тофу. По желанию, досыпаем еще немного перца чили.

Шаг пятый: хорошенько перемешиваем, доводим до готовности и накрываем на стол.

Билли Айлиш уже набила руку, поэтому рецепт вкусного и простого супа никогда ее не подводит. Певица настолько любит свою стряпню, что активно рекомендует фанатам повторить за ней.

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