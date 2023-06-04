Даже единоразовый прием нездоровой пищи негативно влияет на человека

Исследование, проведенное учеными из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) в Австралии, показало, что правильное питание, чередующееся с приемом нездоровой пищи, может не только привести к увеличению веса, но и негативно повлиять на функцию мозга и здоровье кишечника. Исследование было опубликовано в журнале Molecular Nutrition & Food Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы провели три эксперимента с крысами. В каждом из них контрольную группу из 12 крыс кормили стандартной крысиной пищей, а три другие группы из 12 крыс либо всегда, либо иногда кормили обработанной пищей с высоким содержанием жира и сахара.

До и после периодов циклической диеты исследователи проверили кратковременную память крыс и измерили микробиоту в их фекалиях. Они также взвешивали их до и после эксперимента.

У крыс, которые питались в основном здоровой пищей, но иногда лакомились продуктами с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров, наблюдались значительные когнитивные нарушения, особенно в тестах пространственной памяти, и негативные изменения в кишечных бактериях.

Их кишечный микробиом был менее разнообразным: превалировало количество "плохой" микробиоты. При более длительном воздействии нездоровой диеты эти изменения усугублялись. Со временем когнитивные нарушения также стали более серьезными: крысы, которых несколько дней кормили нездоровой пищей, показали худшие результаты в тестах памяти, требующих запоминания расположения объектов.