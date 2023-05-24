Раскрыт способ похудеть без строгих диет и спорта

Терапевт и диетолог Полина Шубина дала интересные советы о том, как сбросить лишний вес без стресса и изнурительных диет.

Специалист подчеркнула, что похудение - это не только вопрос внешности, но и ключ к здоровью. Так, избыточный вес может вызывать ряд проблем со здоровьем, включая сахарный диабет и проблемы с сердцем и сосудами.

Одним из удивительных советов Шубиной является внимание к подаче еды. Она заметила, что когда еда подается красиво, мы едим на 10-20% меньше.

Также обед или ужин в приятной компании может помочь снизить количество пищи, которую мы потребляем.

Диетолог также посоветовала метод "Гарвардской тарелки" вместо непрерывного подсчёта калорий. Данный метод предполагает, что половина вашей тарелки должна быть заполнена овощами, фруктами и зеленью, четверть - белками, а оставшееся место - углеводами.

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