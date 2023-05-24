Как приготовить шашлык дома - РЕЦЕПТ
Как замариновать и поджарить шашлык, не выходя из дома.
"Хочется шашлыка? Предлагаем рецепт куриных шашлычков на шпажках, которые легко приготовить без привязки к дождю или жаре.
Ингредиенты:
600-700 г куриных бедер без костей и кожуры;
50 г оливкового масла;
3 зубчика давленого чеснока;
паприка молотая;
соль, перец;
1 ст.л сока лимона;
цедра лимона.
Приготовление
Порезать куриные бедра на кусочки. Сделать маринад, смешав оливковое масло, давленый чеснок, паприку, соль, перец, сок лимона и цедру лимона. Замочить в этом маринаде мясо. Деревянные шпажки намочить водой и нанизывать на них мясо. Края шпажек замотать фольгой, чтобы не сгорели, и выкладывать все на решетку гриля. Жарить при 180 градусах до готовности.
Точное время приготовления не называем, поскольку разные люди любят мясо разной степени готовности: нежное или с корочкой.
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