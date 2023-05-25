Творожная запеканка в микроволновке за 10 минут

Творожную запеканку можно приготовить в микроволновке совершенно без усилий. Вы удивитесь, что не готовили так раньше.

Микроволновые печи есть на кухне почти у каждого, но обычно мы только греем в них еду. Многие люди даже не догадываются, как много блюд в ней можно приготовить. Вы удивитесь, какой пышной и удачной получается творожная запеканка в микроволновке. Попробуйте этот рецепт один раз - и будете готовить так всегда.

Количество ингредиентов рассчитано на 1 порцию запеканки. Их можно пропорционально увеличивать.

Ингредиенты:

творог - 180 г;

сахар - 1 стол.л.;

яйцо - 1 шт.;

разрыхлитель для теста - 0.5 ч.л.;

манка - 1 ст.л.;

подсолнечное масло - 0.5 чайн.л.;

ванильный сахар - щепотка.

В глубокую миску выложите творог, вбейте в него яйцо и вмешайте сахар. Перемешайте до однородности. Затем добавьте ванильный сахар, разрыхлитель для теста и манку. Перемешайте тесто блендером, если хотите получить однородную структуру, или ложкой, если хотите, чтобы в тесте были крупинки творога.

По желанию добавьте в тесто сухофрукты, кусочки шоколада или печенья, орехи или тертое яблоко.

Посуду, которая подходит для микроволновки, смажьте подсолнечным маслом изнутри. Влейте в неё творожную массу. Емкость по объему должна быть в два раза больше, чем тесто, поскольку десерт во время запекания сильно поднимется.

Поставьте посуду в СВЧ-печь и желательно накройте специальной крышкой для микроволновки. Выставите мощность 800 Вт. Готовится запеканка в микроволновке 10-15 минут в зависимости от мощности техники. Выпечка должна стать плотной и подняться.

Внешне творожная запеканка более бледная, но на вкус не хуже запеченной в духовке.

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