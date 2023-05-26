Почему лучше не стоит есть жирное мясо в жару

Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова предупредила о вреде для здоровья злоупотребления жирным мясом, особенно в жару.

Она объяснила, что жирное мясо - тяжёлая пища, требующая для переваривания большого количества энергии. А в жару это усугубляется интенсивным потоотделением, при котором вымываются микро- и макроэлементы.

К тому же избыток жирного мяса нагружает печень и поджелудочную железу, а регулярное употребление приводит к росту количества холестерина низкой плотности - предвестника сердечно-сосудистых заболеваний.

Самое жирное мясо - утятина, доля жира может достигать 60% от общей массы, затем идут свинина - 30-50% жира, гусятина - 30%, баранина и говядина - 12-20%.

"Жирное мясо - это тяжёлая пища для организма. Её переваривание само по себе требует большого количества энергии. Представьте, если такой еды съедено много, да вдобавок под алкоголь, а на улице жарко? Ваш организм и так страдает от обезвоживания и вымывания с потом микро- и макроэлементов. А тут еще ударная доза жира, который нужно расщепить", - отметила Мещерякова.

Источник