Что будет с организмом, если есть сыр каждый день

Врач-диетолог Татьяна Разумовская рассказала, какую пользу может принести сыр организму.

По словам диетолога, в сыре содержится много белка: в 100 граммах пармезана около 35 граммов, а в гауде - 23 грамма. Белок нужен организму, как "строительный" материал.

Кроме того, сыр высококалориен. Из-за повышенного содержания белка этот продукт стабилизирует аппетит. Диетолог утверждает, что сыр можно есть даже тем, кто сидит на диете. Правда, без масла и без солёных и жирных сортов.

Ещё, как утверждает эксперт, в сыре много триптофана, аминокислоты, которая отвечает за синтез гемоглобина в крови и мелатонина, который регулирует сон. Также в сыре много кальция, есть витамины D и R. Таким образом, диетолог подводит к выводу, что организм только укрепится, если часто есть сыр.

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