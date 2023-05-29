Шеф-повар назвал 5 традиционных рецептов борща

Практически у каждого региона России есть свой собственный рецепт борща, и только он считается аутентичным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, о том, какие существуют самые необычные варианты борща рассказал шеф-повар "Кухни на районе" Максим Кузнецов.

Прежде всего повар отметил московский борщ, приготовленный на говяжьем бульоне с добавлением свиных ребрышек и ветчиной. Отличительной особенностью этого варианта является долгое проваривание капусты - так она получается мягче.

"Лук и морковь нарезают соломкой, обжаривают на масле и отдельно обжаривают томат. Свеклу также нарезают соломкой и обжаривают до мягкости. Далее к ней добавляют томат и немного бульона, тушат еще 10 минут. Нашинкованную капусту добавляют в готовый бульон, варят 10 минут, после вводят свеклу и овощи, варят еще 10 минут, после чего приправляют. Ветчину кладут в последние 15 минут приготовления", - рассказал эксперт.

Подают московский борщ с маленькими ватрушками.

Далее Кузнецов упомянул постную разновидность блюда - псковский борщ. Его готовят со снетками - маленькими рыбками, похожими на корюшку, и квашеной капустой.

Сушеные снетки нужно отварить и откинуть на дуршлаг, после чего на этом бульоне варится борщ. Свеклу необходимо помыть и варить отдельно в кожуре, а затем очистить и нарезать соломкой.

"Квашеную капусту предварительно тушат с добавлением масла и тремя-четырьмя столовыми ложками бульона. Тушат около двух часов. Подают псковский борщ в такой последовательности: в тарелку выкладывают снетки, на них сметану и мелко порезанную зелень. После этого наливают сам борщ", - подчеркнул Кузнецов.

Третьим вариантом приготовления блюда оказался сибирский борщ, который предполагает добавление фрикаделек (их еще называют ежиками), а не цельного куска мяса.

Готовя сибирский борщ, фасоль промывают и заливают водой на ночь для размягчения. На следующий день снова моют, заливают холодной водой и варят до готовности. Лук и морковь нарезают кубиками, обжаривают на сковороде, после чего добавляют в зажарку томат.

"В кипящую воду кладут нарезанный кубиками картофель и варят 10 минут после закипания воды. После этого соединяют бульон и зажарку, далее добавляют капусту, доводят до кипения и варят еще 10 минут. Свеклу обжаривают отдельно, по готовности добавляют ее в борщ, затем вареную фасоль", - поделился шеф-повар.

Фарш нужно посолить, добавить к нему зелень и помешать, после чего сформировать из него фрикадельки и положить их в борщ. После этого нужно довести суп до кипения и, когда фрикадельки всплывут, выключить огонь. Подают сибирский борщ с рубленой зеленью и сметаной.

Также Кузнецов обратил внимание на ставропольский борщ с ушками. Это тоже постная версия борща с кислинкой во вкусе. Блюдо состоит из трех частей - свекольного кваса, овощного и грибного бульонов. К приготовлению готовятся за несколько дней: это необходимо для настаивания кваса.

Чтобы приготовить свекольный квас, свеклу нарезают тонкими пластинками, выкладывают в банку и заливают водой. Потом добавляют ржаной хлеб и сахар, ставят банку в теплое место и накрывают марлей. На брожение кваса уходит пять-шесть дней.

Для овощного бульона чистят картофель, лук и морковь, после чего отправляют их в кастрюлю, заливают водой и ставят вариться. Добавляют сельдерей, петрушку, чеснок и растительное масло. Отдельно чистят свеклу, крупно режут и добавляют к овощам. Варить нужно до готовности.

Для грибного бульона замачивают сухие грибы на три часа, после чего отправляют вариться до готовности. Затем вынимают из бульона и очень мелко режут. Далее грибы обжаривают вместе с луком.

Тесто для ушек раскатывают в пласт и нарезают на небольшие квадраты, в них выкладывают грибы и заворачивают ушки наискось, соединяя противоположные концы. После отправляют ушки вариться.

Из овощного бульона убирают все овощи и соединяют его с грибным. Свекольный квас добавляют по вкусу, солят, перчат и добавляют оставшиеся грибы. Ставропольский борщ готов.

Кроме того, Кузнецов рассказал еще об одном постном варианте - псковско-печорском забеленном борще. Его варят без капусты и картофеля, но с клюквенным соком, грибами, мукой и сметаной, отсюда и название "забеленный".

"Свеклу моют, чистят и шинкуют, после чего отправляют вариться. Далее полукольцами режут лук, солят и перетирают с вареной свеклой. После получившуюся смесь заливают небольшим количеством воды и снова отправляют вариться. Для борща также отдельно варят грибной бульон, после чего соединяют его со свеклой и луком, добавляют клюквенный сок, сметану и муку, соль, перец по вкусу и сахар для стабилизации кислоты. Доводят до кипения и подают к столу", - рассказал повар.

Также Кузнецов предложил свой собственный вариант борща. Для того чтобы приготовить бульон, нужно выбирать мясо на кости. Покупать его Кузнецов советовал или на рынке, или в супермаркете выбрать оссобуко - говяжью голяшку. Так бульон будет насыщенным и наваристым.

"Варить бульон необходимо полтора-два часа до полного размягчения мяса. Чтобы он был более насыщенным, нужно добавить лук и морковь. Их очистить, разрезать пополам и поджарить на сухой сковороде до коричневого цвета, после отправить к мясу. За полчаса до готовности положить в кастрюлю два очищенных клубня картофеля и сварить их. По готовности картофеля из кастрюли можно извлечь и лук, и морковь - они больше не нужны. Картофель достать и растолочь в пюре, добавив небольшое количество бульона, венчиком или в блендере", - объяснил повар.

Параллельно варке бульона нужно приготовить зажарку. Для нее потребуется натереть морковь и свеклу на терке, лук тонко нарезать. Также нужно добавить картофель - его порезать на брусочки размером с мизинец и оставить в холодной воде. Лук обжарить на сковороде до золотистости, добавить морковь и продолжать пассеровать до мягкости. После ввести свеклу.

Чтобы борщ был насыщенно красным, Кузнецов посоветовал добавлять свеклу в пропорциях 3:1 к остальным овощам. Затем в зажарку нужно налить немного воды и уксуса и продолжать готовить до тех пор, пока свекла не станет мягкой. Уксус нужен, чтобы зажарка не потеряла цвет и борщ не пожелтел, пояснил он.

Отдельно обжарить перетертые томаты в собственном соку, пассеровать их около 10 минут. В готовый бульон добавить нашинкованную капусту, нарезанный картофель, проварить их 10 минут, после чего ввести зажарку и довести до кипения. После этого влить картофельное пюре, перемешать.

Далее нужно довести борщ до идеального состояния: можно добавить сахар, чтобы стабилизировать кислоту уксуса, а также соль и перец по вкусу.

"Также нужно оставить борщ на полчаса-час для того, чтобы ингредиенты равномерно пропитались друг другом и приобрели цвет. Подавать в тарелки стоит со свеженарезанной зеленью, так как все ароматические масла укропа и петрушки очень быстро улетучиваются. Чеснок можно есть вприкуску или раздавить его в блюдо прямо перед подачей. Любители беленых супов могут добавить ложку сметаны", - заключил Кузнецов.