Завтрак, который поможет взбодриться

Какой завтрак не только обеспечит организм питательными веществами, но и зарядит бодростью до обеда, рассказала нутрициолог Марина Мельникова.

"Завтрак - это топливо, которое заряжает организм энергией. Самый полезный выбор - каша, она может быть гречневой, овсяной, перловой, пшенной. В каше содержится большое количество медленных углеводов, которые быстро насыщают желудок и долго не дают появиться чувству голода. Далее - яйца. Они полны минералов, витаминов и протеинов, необходимых организму для полноценной работы. Пара вареных яиц может подарить вам столько энергии, что хватит до обеда. А если добавить еще и овощи, то получится идеальный вариант завтрака", - перечислила специалист, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также она посоветовала обратить внимание на молочные продукты, которые обеспечивают организм большим количеством питательных веществ - витамином D, калием и кальцием.

Кроме того, по словам специалиста по правильному питанию, взбодриться утром помогут апельсиновый сок и горький шоколад.

"Цитрусовые - настоящая находка для тех, кто вечно хочет спать. Сок апельсина содержит большое количество витамина С, наполняющего организм энергией. Однако лакомиться таким напитком натощак не стоит, это может привести к язве. Далее - горький шоколад. В нем содержится не менее 55% какао бобов, богатых пищевыми волокнами и магнием, а этот элемент способствует высвобождению эндорфинов, гормонов счастья, и серотонина, необходимого для борьбы со стрессом, - объяснила Мельникова.