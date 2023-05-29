Что общего у редиса и чеснока
Редис полезен пожилым для укрепления иммунитета, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"В нем есть фитонциды. Поэтому редис помогает убивать болезнетворные бактерии, как чеснок и лук", - отметила специалист, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По ее словам, благодаря калию и магнию корнеплод улучшает сердечно-сосудистую систему и костную ткань.
"Калий оказывает мочегонное действие, понижает уровень давления, улучшает работу сердечной мышцы. Магний успокаивает, тоже расслабляет стенку сосудов. Он необходим для формирования костной массы, для укрепления зубов, а для пожилых это очень актуально", - объяснила Саломатина.
Кроме того, она отметила еще одно полезное свойство редиса - улучшать кровообращение, благодаря содержащемуся в нем витамину PP.
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