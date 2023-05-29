Как приготовить необычную розовую кашу на завтрак - РЕЦЕПТ
С наступлением весны вопрос приготовление вкусного, полезного и невероятно аппетитного завтрака решается гораздо легче. Все продукты так и манят своим свежим ароматом. Телеповар подсказал самый легкий и быстрый рецепт приготовления необычной манной каши.
Телеповар Александр Белькович поделился рецептом вкусной манной каши розового цвета. Блюдо готовится очень быстро и выглядит очень аппетитно, передает Day.Az.
Ингредиенты на четыре порции:
крупа манная - 150 г;
масло сливочное - 30 г;
малина замороженная - 200 г;
молоко - 800 г;
сахар - 30 г;
стружка кокосовая - 25 г.
Приготовление:
1.Греем молоко в сотейнике, но не кипятим, закидываем манную крупу и кокосовую стружку;
2.Вымешиваем и греем до тех, пока крупа не заварится, добавляем малину, сахар, соль по вкусу;
3.Доводим до готовности и в конце добавляем сливочное масло, хорошо вымешиваем и подаем с ягодами малины.
"Смотрите, какой цвет получается: розовый! И с ароматом кокоса. Невероятно!" - оценил блюдо телеповар.
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