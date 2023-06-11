Диетолог рассказала о потере важных микроэлементов во время диеты

Свойственный немалому числу женщин период диет, особенно перед пляжным сезоном, не позволяет получать полный спектр витаминов, макро- и микроэлементов, в частности - омега-3. В такие периоды женщины становятся наиболее уязвимыми к дефицитам питательных элементов, что в свою очередь может привести к негативным последствиям и в будущем к развитию заболеваний. Об этом "Газете.Ru" рассказала диетолог-нутрициолог, эксперт компании Solgar Виктория Залесская, передает Day.Az.

Так, во время диеты из рациона женщины пропадает большое количество жиров, что может привести к нарушению метаболизма и недостатку в организме омега-3 ПНЖК (полиненасыщенных жирных кислот). Особенно важно обеспечить ежедневное получение омега-3 во время занятий спортом.

"Омега-3 регулирует обмен веществ в организме, уменьшает уровень холестерина, улучшает эластичность сосудов и помогает нормализовать работу сердечно-сосудистой системы, стабилизирует клеточные мембраны, улучшает память, концентрацию внимания, помогает снижать воспалительные процессы в организме, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Оптимальной концентрацией для суточного приема считается 950 мг", - пояснила эксперт.



Контроль уровня железа - еще один важный аспект женского здоровья. Железо относится к незаменимым микроэлементам.

"При его недостатке нарушается синтез гемоглобина, который выполняет важнейшую функцию в организме - транспорт кислорода к клеткам. Особенно важно следить за этим женщинам детородного возраста, при обильных менструациях, девочкам в период активного роста и становления цикла менструации, беременным и кормящим женщинам, вегетарианкам, а также во время увеличенных физических нагрузок", - подчеркнула врач.

В норме у женщины в организме должно присутствовать от 9 до 30 мкмоль/л железа. Можно постараться поддержать эти показатели за счет употребления блюд из мяса, печени, птицы, рыбы и яиц. Однако термическая обработка и ухудшение качества самих продуктов, к сожалению, приводит к снижению содержания в них питательных веществ. В качестве дополнительного источника железа можно добавить к рациону биологически активные добавки с содержанием этого элемента.

"Магний - еще один необходимый для женщин элемент. Он способствует усвоению питательных веществ, например, кальция и витамина D. Они нормально усвоятся организмом и окажут необходимые эффекты только в присутствии достаточного количества магния. Также он регулирует работу нервной системы, снижает тревожность, стресс, стабилизирует сердечный ритм, помогает регулировать артериальное давление. Если у вас бывают судороги или вздрагивания в период засыпания, обратите внимание на содержание магния в своем организме", - рекомендовала диетолог.

Эксперт также отметила, что для женщины не менее важны селен, конэзим Q-10, витамин А, витамин Е, холин, инозитол, таурин, лецитин.