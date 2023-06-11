Диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала о вреде частых перекусов. Об этом сообщают "Известия", передает Day.Az.

По ее словам, один из самых главных побочных эффектов частых перекусов - это незаметное употребление огромного количества калорий вне основных приемов пищи. Она подчеркнула, что обычно люди выбирают не самые полезные продукты. "В итоге - катастрофический рост ожирения и сопутствующих ему заболеваний", - сказала она.

Специалист добавила, что каждый прием пищи является "настоящей кислотной атакой" на зубы. Она пояснила, что при частых перекусах естественная защита слюны перестает работать, в результате чего зубная эмаль начинает разрушаться. Врач посоветовала после каждого приема пищи тщательно полоскать рот водой.