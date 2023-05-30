Можно ли пить кофе перед экзаменами

В период выпускных экзаменов в школе волнуются все, поэтому кофе считают спасением, но специалисты не рекомендуют пить крепкий чай, кофе, кока-колу.

Диетологи резонно отмечают, что кофеин способствует истощению нервной системы и снижает функциональные резервы организма. Из-за кофеина кратковременно повышается работоспособность, но на следующий день школьник будет чувствовать себя усталым и нервным.

Кофеин не так безопасен, как кажется. Он может стать причиной повышенной тревожности, раздражительности и даже бессонницы, что в период подготовки к экзаменам будет точно лишним. Перед экзаменами лучше отдать предпочтение чаю из трав мяты, липового цвета, ромашки.

"Кофе не рекомендуется детям до 18 лет. Нужно помнить, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чайных напитках, какао. Если потребление кофе и допускается в меню школьника, то не более одной чашки и в первой половине дня. Многое зависит также от генетических особенностей метаболизма", - рассказала Sibnet.ru врач-диетолог Анастасия Кияница.

Специалист также не советует использовать аптечные глицин или элеутерококк. Лучше скорректировать адекватный уровень витамина D, убедиться с помощью анализа, что у ребенка нет его дефицита. В период экзаменов также рекомендуется разнообразное и полезное питание.

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