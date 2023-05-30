Почему не стоит есть жирное мясо, когда на улице жарко

Врач-диетолог предупредила о том, что злоупотреблять жирным мясом в жаркие деньки опасно для здоровья. Даже если это ваш любимый ароматный шашлык.

Жирное мясо - тяжелая пища, требующая для переваривания большого количества энергии, рассказала "Рамблер" врач-диетолог Татьяна Мещерякова. Если в жаркий день съесть слишком много жирного мяса, то это может привести к интенсивному потоотделению, при котором вымываются микро- и макроэлементы.

Кроме того, велик риск перегрузить печень и поджелудочную железу. Любителям жирных ребрышек и свинины врач порекомендовала не забывать, что при регулярном употреблении они могут привести к росту количества холестерина низкой плотности - предвестника сердечно-сосудистых заболеваний.

Давайте разберемся, какие виды мяса считаются самыми жирными? Больше всего жира содержится в утятине - около 60% от общей массы, затем идут свинина - 30-50% жира, гусятина - 30%, баранина и говядина - 12-20%. Но эти виды мяса всегда можно заменить на более диетическую куриную грудку и индейку.

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