Пейте этот сок чаще: он омолодит организм

Свекольный сок в последнее время называют лекарством от старости и рекомендуют пить его ежедневно.

Полностью омолодиться, как в сказках Пушкина, за счет стакана свекольного сока не удастся, но специалисты утверждают, что омолаживающий эффект будет достигнут по многим позициям:

- При регулярном употреблении напитка происходит очищение печени.

- Кровь обогащается необходимыми ценными веществами и гемоглобином.

- Напиток способствует лучшему обмену веществ, защищает иммунную систему.

- Сок полезен при повышенном давлении.

У пожилых людей мозг работает более эффективно, причем омолаживающий эффект достигается мгновенно. Совсем не даром этот сок называют настоящим лекарством от старости.

Диетологи призывают пить полезный сок чаще, особенно людям в возрасте. Это не самый популярный напиток, однако он вполне может претендовать на звание суперфуда.

Противопоказанием к употреблению напитка являются заболевания желудка, связанные с повышенной кислотностью, а также почечная недостаточность и мочекаменная болезнь.

Если таких медицинских проблем нет, рекомендуется пить сок ежедневно, но не более 200 мл в чистом виде в сутки. Курс следует ограничить двумя неделями подряд, а затем сделать перерыв. Можно смешивать напиток с морковным или тыквенным фрешем.

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