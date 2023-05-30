Пейте этот сок чаще: он омолодит организм
Свекольный сок в последнее время называют лекарством от старости и рекомендуют пить его ежедневно.
Полностью омолодиться, как в сказках Пушкина, за счет стакана свекольного сока не удастся, но специалисты утверждают, что омолаживающий эффект будет достигнут по многим позициям:
- При регулярном употреблении напитка происходит очищение печени.
- Кровь обогащается необходимыми ценными веществами и гемоглобином.
- Напиток способствует лучшему обмену веществ, защищает иммунную систему.
- Сок полезен при повышенном давлении.
У пожилых людей мозг работает более эффективно, причем омолаживающий эффект достигается мгновенно. Совсем не даром этот сок называют настоящим лекарством от старости.
Диетологи призывают пить полезный сок чаще, особенно людям в возрасте. Это не самый популярный напиток, однако он вполне может претендовать на звание суперфуда.
Противопоказанием к употреблению напитка являются заболевания желудка, связанные с повышенной кислотностью, а также почечная недостаточность и мочекаменная болезнь.
Если таких медицинских проблем нет, рекомендуется пить сок ежедневно, но не более 200 мл в чистом виде в сутки. Курс следует ограничить двумя неделями подряд, а затем сделать перерыв. Можно смешивать напиток с морковным или тыквенным фрешем.
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