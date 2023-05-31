Можно ли есть мороженое при боли в горле

Способно ли мороженое облегчить боль в горле и снять воспаление? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит разобраться, почему у многих из нас время от времени болит горло. "Горло может воспалиться по разным причинам. Это такой же орган, как и другие. Причина воспаления кроется не только в ангине, есть множество причин: от тонзиллита до абсцесса", - рассказала "Кубанским новостям" отоларинголог Ирина Верховая.

Поможет или нет мороженое вылечить больное горло - на этот вопрос врач отвечает однозначно. Как правило, заболевания горла провоцируют инфекции, их лечение требует терапевтического вмешательства. На период лечения лучше воздержаться и не есть любимое лакомство.

И даже после лечения некоторое время стоит есть лишь "мягкое" мороженое или отказаться от него вовсе. "Чтобы не раздражать воспаленное горло, выбирайте "‎мягкое" лакомство - без кислых добавок, орехов, семечек и кусочков шоколада, - рекомендует врач.

И не стоит забывать еще про один важный момент: после десерта врачи советуют прополаскивать горло. Дело в том, что микроорганизмы‑возбудители любят сладкую среду, поэтому остатки мороженого лучше смыть антисептическим раствором.

Впрочем, если вы и ваши домочадцы здоровы, то лето - самое прекрасное время для того, чтобы приготовить восхитительное домашнее мороженое. Вы пробовали жареное мороженое с соусом из маракуйи? Его просто приготовить с помощью проверенного рецепта.

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