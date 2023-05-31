Попкорн и еще 3 продукта, которые пора вычеркнуть из списка вредных

Вокруг продуктов питания существует много мифов. И многие из тех продуктов, что носят репутацию вредных, давно пора реабилитировать и вычеркнуть из "черного списка" опасных для здоровья, рассказала "Доктору Питеру" нутрициолог Екатерина Кашух.

По мнению эксперта, первым из списка вредных продуктов стоит исключить попкорн. "Попкорн, сделанный по классическому рецепту, без красителей и ароматизаторов, при разовом употреблении здоровью не навредит. Он даже умеренно калориен: 100 г продукта содержит 360-380 ккал", - объяснила врач.

Правда, не стоит добавлять в попкорн сыр, соль, бекон или карамель. Это существенно увеличит его калорийность. Лучше приготовить попкорн дома на качественном масле с минимальным добавлением соли, сахара и приправ.

Нурициолог также рекомендует исключить из списка вредных продуктов шоколад с высоким содержанием какао (70% и более), натуральное мороженое, приготовленное на основе молока или йогурта, и картофель. Все эти продукты принесут больше пользы, чем вреда при правильном их приготовлении. И самое главное - не забывать об умеренном потреблении всех перечисленных продуктов.

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