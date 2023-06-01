Нужно ли людям с диабетом полностью отказаться от сладкого

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, необходимо ли диабетикам полностью отказаться от сладкого.

Врач отметила, что при диабете любого типа нет "запретных" продуктов. Важно не отказаться от чего-либо, а правильно построить свой рацион. Поэтому нужно обращаться к врачу.

При диабете рацион нужно сделать здоровым. Например, это отказ от продуктов с "быстрыми" углеводами в пользу "медленных" - чтобы углеводы расщеплялись и усваивались медленно.

"Не нужно совсем отказываться от любимых десертов, но важно ограничить их употребление, как и сахара в целом. Вместо блюд, содержащих "быстрые" углеводы, врачи рекомендуют употреблять продукты, в которых углеводы расщепляются медленно. Например, цельнозерновые макароны, бурый рис", - сказала Кашух.

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