Клубника: кому полезна, а кому не стоит ее есть

Возможно, вы даже не догадывались, что клубника не только восстанавливает силы организма после долгой зимы, но и полезна для красоты кожи. Перечислим ее самые важные свойства:

- 100 граммов клубники хватит, чтобы удовлетворить суточную потребность человека в аскорбиновой кислоте;

- клубника помогает сохранить кожу упругой и предотвратить появление морщин;

- эта ягодка способствует усвоению железа и помогает снизить риск развития анемии;

- антиоксиданты в ее составе замедляют процесс старения организма;

- пектины и органические кислоты в клубнике стимулируют ЖКТ и помогают наладить здоровое пищеварение.

Кому клубника может навредить

Список полезных свойств заставляет буквально влюбиться в эту вкуснейшую ягоду. Но не стоит есть ее слишком много, предупреждают диетологи. Несмотря на всю пользу клубники, есть люди, которым есть ее не стоит. Например, с ягодой стоит быть особенно аккуратными аллергикам. Так, перекрестная реакция на продукт может быть у людей, страдающих от аллергии на пыльцу березы, пишет издание Fakt.

Не принесет пользы клубника людям с язвенной болезнью или гастритом. Кислоты в ее составе могут спровоцировать обострение болезней ЖКТ. Стоматологи предупреждают, что клубника может навредить эмали зубов и усугубить кариес. Но лишь в том случае, если есть ее в неограниченных количествах. 150-200 граммов ягоды в день здоровому человеку принесут только пользу.

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