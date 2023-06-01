Как приготовить самую полезную окрошку

Эксперты рекомендуют отнестись к приготовлению окрошки, как к конструктору, и выбрать только самые полезные ингредиенты. Какие продукты пройдут кастинг и попадут в топовое блюда сезона?

В наших силах превратить окрошку в по-настоящему целебный продукт, рассказал нутрициолог Максим Антонюк.

"Влияние, которое оказывает то или иное блюдо на организм, зависит от его состава и индивидуальных особенностей человека, Это в полной мере относится и к окрошке. Она одновременно обладает двумя прекрасными качествами - утоляет голод и жажду. Окрошка считается весьма сбалансированным блюдом за счет того, что содержит как растительные ингредиенты, богатые витаминами, углеводами, микроэлементами, так и мясные, которые являются источником животного белка", - объяснил нутрициолог.

Чем заменить не самые полезные ингредиенты, которые мы привыкли добавлять в окрошку? Врач рекомендует заменить колбасу нежирным мясом. А вот редис, зелень и огурцы стоит не только оставить в "основном составе", но и добавить их побольше. Так блюдо станет еще более витаминизированным. На тот же объем уменьшите количество картофеля. А майонез, сахар и жирную сметану полностью исключите.

Выбирая, на чем приготовить окрошку, на квасе или кефире, стоит помнить, что квас в сочетании с картофелем усиливает аппетит. Это может повредить желающим похудеть.

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