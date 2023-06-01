Невероятно быстро похудеете

- начните есть такой рис три раза в неделю

Этот вид риса во всем мире используют для похудения и поддержания здорового образа жизни. Рассказываем, чем он полезен для организма и как часто можно его есть.

Почему этот вид риса необходимо включить в рацион полезного питания? Дело в том, что он нормализует уровень холестерина в крови, очищает организм от шлаков и стабилизирует давление. И самый главный эффект - эта крупа помогает нам долго оставаться сытыми и значительно похудеть всего за несколько недель.

Речь идет о буром рисе. Он входит в мировой список самых полезных продуктов. И это не случайно. В буром рисе присутствуют витамины группы А, В и С, белки, углеводы, аминокислоты, минералы, микроэлементы, жирные кислоты.

Чем полезен бурый рис для здоровья? Перечислим его основные полезные свойства:

- Способствует похудению;

- Улучшает обмен веществ;

- Выводит лишнюю жидкость из организма;

- Служит профилактикой язв и гастритов;

- Регулирует уровень глюкозы в крови;

- Очищает сосуды.

Если вы хотите сбросить "прилипшие" за зиму килограммы, начните есть бурый рис: он поможет контролировать потребление калорий. Но не стоит есть слишком много этой крупы. Лучше ограничиться тремя порциями в неделю.

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