3 лучшие специи для людей в возрасте - почаще добавляйте их в блюда
В этих всем нам известных, недорогих специях содержатся противовоспалительные, обезболивающие и тонизирующие вещества. Они способны улучшить работу мозга и надолго сохранить здоровье.
Эти три специи рекомендуется включать в рацион питания всем пожилым людям, не забывая добавлять их не только в салаты, но и в горячие блюда, выпечку, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.
1. Куркума.
Когнитивные функции мозга с годами постепенно угасают. Это связано с тем, что воспалительные процессы в кровеносных сосудах и внутренних тканях негативно влияют на мозг. Нам становится трудно осваивать незнакомые навыки, разбираться в гаджетах и просто усваивать новую информацию. Замедлить этот процесс поможет всем известная куркума. Эта специя оказывает противовоспалительное действие и поддерживает когнитивные функции.
2. Черный перец.
Самое полезное, что есть в черном перце для нашего организма, - активное вещество пиперин. Благодаря ему улучшается кровообращение и метаболизм. К тому же черный перец способен оказывать антисептическое действие.
3. Корица.
Эта приправа является проводником инсулина в клетки организма, считает диетолог. Именно поэтому при добавлении корицы в блюда снижается желание съесть избыточное количество сладкого.
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