3 лучшие специи для людей в возрасте

В этих всем нам известных, недорогих специях содержатся противовоспалительные, обезболивающие и тонизирующие вещества. Они способны улучшить работу мозга и надолго сохранить здоровье.

Эти три специи рекомендуется включать в рацион питания всем пожилым людям, не забывая добавлять их не только в салаты, но и в горячие блюда, выпечку, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.

1. Куркума.

Когнитивные функции мозга с годами постепенно угасают. Это связано с тем, что воспалительные процессы в кровеносных сосудах и внутренних тканях негативно влияют на мозг. Нам становится трудно осваивать незнакомые навыки, разбираться в гаджетах и просто усваивать новую информацию. Замедлить этот процесс поможет всем известная куркума. Эта специя оказывает противовоспалительное действие и поддерживает когнитивные функции.

2. Черный перец.

Самое полезное, что есть в черном перце для нашего организма, - активное вещество пиперин. Благодаря ему улучшается кровообращение и метаболизм. К тому же черный перец способен оказывать антисептическое действие.

3. Корица.

Эта приправа является проводником инсулина в клетки организма, считает диетолог. Именно поэтому при добавлении корицы в блюда снижается желание съесть избыточное количество сладкого.

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