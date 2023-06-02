Как магазины могут легко заставить вас покупать более полезные продукты

Учёные Университета Ла Троба узнали, как супермаркеты могут заставить людей покупать больше "здоровых" продуктов. Простой метод приводит к увеличению количества покупаемых фруктов и овощей в среднем на 1,26 кг за один поход в магазин.

Во время эксперимента на 30% тележек в крупном продуктовом магазине Мельбурна повесили плакаты "более 9 из 10 покупателей приобретают фрукты или овощи в каждом магазине". Затем учёные анализировали чеки, а также опрашивали людей на выходе из магазина.

Оказалось, что люди, выбравшие тележки с плакатами, покупали на 1,25 кг больше фруктов и овощей и, соответственно, тратили на эти товары на 9,10 доллара больше по сравнению с покупателями из контрольной группы.

Источник