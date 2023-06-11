Назван самый питательный йогурт

Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте выяснили, что йогурт с миндальным молоком более питательно ценный, чем йогурт на коровьем молоке. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Растительные йогурты в целом содержат меньше общего сахара, меньше натрия и больше клетчатки, чем молочные продукты, но в них меньше белка, кальция и калия, чем в молочных йогуртах", - объяснили ученые.

Но сравнив питательную ценность 612 йогуртов из глобальной базы данных новых Mintel, иссоедователи выяснили, что миндальный йогурт имеет значительно более высокую плотность питательных веществ, чем молочный йогурт и другие йогурты на растительной основе. Следующими по плотности питательных веществ были овсяный, обезжиренный молочный продукт, жирный молочный продукт, йогурт на основе кешью и последний - на основе кокосового молока.

Высокие показатели миндального и овсяного йогуртов связаны с низким содержанием общего сахара, натрия и насыщенных жиров. Результаты исследования помогут улучшить рецептуры и питательный состав растительных йогуртов. Один из вариантов, предлагаемых исследователями, - создание гибридного йогурта на растительной и молочной основе. Это увеличит содержание белка, витамина B12 и кальция, но при этом сведет к минимуму общее количество сахара, натрия и насыщенных жиров.

Ожидается, что из-за опасений по поводу экологической устойчивости и сокращения потребления продуктов животного происхождения рынок растительных йогуртов вырастет с 1,6 млрд долларов в 2021 году до 6,5 млрд долларов в 2030 году.