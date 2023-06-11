Самые полезные летние супы

Летние холодные супы вкусные, освежающие и богаты витаминами и антиоксидантами, рассказала диетолог Кристина Плотникова. В беседе с "Лентой.ру" она назвала россиянам супы, которые помогут насытиться и поддержать здоровье, передает Day.Az.

Свекольник (холодник)

По ее словам, свекольник, благодаря основному ингредиенту - свекле, обладает многими полезными свойствами. Свекла содержит витамины группы В, А, С, Е, PP, пектин, холин, калий, магний, кальций, цинк, железо, фосфор, йод, фолиевую кислоту и достаточное количество клетчатки.

Она подчеркнула, что свекла улучшает работу кишечника, оказывает мягкое послабляющее действие, помогает при анемии, йододефиците, снижает стресс. Также суп содержит антиоксиданты, помогает в борьбе со старением, очищает сосуды и защищает организм от простудных заболеваний.

Гаспачо

Плотникова отметила, что испанский суп гаспачо из свежих помидоров и овощей не только отлично насыщает и освежает, но и содержит витамины А, С, Е, помогающие организму бороться с простудами и вирусами. Также этот томатный суп является источником антиоксидантов, предотвращает старение и благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Окрошка с мясом на кефире или минеральной воде

Окрошка - любимый многими холодный тонизирующий суп, и пример сбалансированного питания, если готовить его не с колбасой и квасом, а с мясом и на кефире или минеральной воде, подчеркнула собеседница "Ленты.ру".

Она добавила, что большое количество огурцов, редиса и зелени насыщает организм витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Это благоприятно воздействует на ЖКТ, ускоряет метаболизм, а также за счет полезных бактерий в кефире нормализует работу кишечника. Большое содержания белка за счет мяса, яиц и кефира делает это блюдо сытным.

Таратор

Плотникова рассказала и о не самых очевидных, но при этом вкусных и полезных супах. Она рекомендовала попробовать болгарский суп таратор на основе кислого молока или йогурта. По ее словам, он полезен для ЖКТ за счет наличия лакто- и бифидобактерий, которые способствуют нормализации микрофлоры в кишечнике и помогают пищеварению.

Суп-пюре из авокадо, шпината и зелени

Также диетолог призвала приготовить суп-пюре из авокадо, шпината и зелени, богатый полезными жирами, витаминами А, С, Е, PP, К, содержащий калий, натрий, магний, йод, железо, марганец, а также растительный белок, углеводы и много клетчатки.

Такой суп, по ее словам, полезен при малокровии, высоком уровне холестерина, сердечно-сосудистых заболеваниях, высоком давлении и проблемах с ЖКТ. Также шпинат улучшает состояние костей, кожи, волос, снижает риск возникновения инфаркта и инсульта.