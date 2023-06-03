https://news.day.az/gurmaniya/1570205.html Назван продукт на завтрак, который запускает кишечник лучше всего
Назван продукт на завтрак, который запускает кишечник лучше всего
Врач-диетолог Лиза Афинская рассказала о продукте, который стоить включить в завтрак, чтобы запустить работу кишечника. Врач порекомендовала есть цельнозерновой хлеб.
Она посоветовала отказаться от изделий из рафинированной муки. По словам Афинской, употребление цельнозернового хлеба благотворно скажется на кишечнике.
Также для нормальной и мягкой работы ЖКТ в рацион следует добавить булгур, гречку, бурый рис и другие цельные крупы. Кроме того, врач порекомендовала употреблять кефир, йогурт без сахара, фрукты, овощи, орехи, семена льна, кимчи.
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