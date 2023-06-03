Как вредная пища ухудшит ваш сон

Ряд научных исследований показал, что то, что люди едят, влияет на их сон. В том числе вредные продукты.

Наш сон состоит из разных стадий. Так, во время глубокого сна происходит выброс гормонов в организме. Помимо этого, каждая стадия сна характеризуется различными типами электрической активности в мозгу.

На глубину или на целостность (непрерывность) стадий сна могут влиять разные факторы. В том числе старение и бессонница. Специалисты решили также узнать, какую роль в качестве сна играет питание.

В исследовании участвовали 15 человек. Это 15 юношей с нормальным весом. Им в случайном порядке давали то блюда из здорового рациона, то вредные блюда. Нездоровая диета отличалась большим количеством сахара, насыщенных жиров, обработанных продуктов. Каждая из диет соблюдалась в течение недели.

В результате оказалось, что участники спали при соблюдении обеих диет одинаковое количество времени. Однако нездоровая диета привела к более поверхностному глубокому сну. Аналогичные изменения сна происходят при бессоннице, а также при старении.

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