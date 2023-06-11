Названа главная опасность использования разделочных досок

Специалисты Американского химического общества установили, что разделочные доски выступают в роли источника микроскопических частиц при измельчении, которые потом попадают в пищу. Результаты исследования были опубликованы вжурнале Environmental Science & Technology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые провели эксперимент: шесть человек разными способами измельчали морковь на различных досках. В некоторых случаях участники нарезали морковь, а в некоторых - просто делали вид, что что-то шинковали. Полученные микрочастицы затем собрали для изучения.

Исходя из результатов, команда подсчитала, что при приготовлении пищи на разделочных досках может образовываться от 14 до 71 миллиона микрочастиц в год. Число может варьироваться в зависимости от стиля нарезки, материала доски, продукта и пр. Больше всего частиц выделялось с деревянных досок - их количество было в 4-22 раза больше, чем с пластиковых.

Проверка безопасности этих частиц для организма показала, что они не оказали существенного влияния на жизнеспособность клеток мыши в лабораторных тестах. Основная опасность заключается в том, что они загрязняют воздух.