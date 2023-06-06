Хранение продуктов: 6 главных ошибок, которые мы совершаем

Хранение продуктов питания - это важная задача. Так мы стараемся предотвратить появление отходов и тем самым экономим свои деньги.

Сегодня мы хотим поговорить с вами о хорошей привычке: уменьшать количество пищи, которая регулярно выбрасывается. Об этом, к сожалению, задумываются очень не многие.

Проблема заключается в том, что люди просто неправильно хранят продукты питания и день за днем совершают ошибки, которые могут негативно отразиться на их здоровье.

В большинстве случаев это можно назвать просто беспечностью или бесхозяйственностью, но иногда это наши "вредные привычки", которые появились у нас уже давно.

Но в любом случае было бы неплохо разобраться в данном вопросе и попытаться исправиться, чтобы хранение пищи в вашем доме стало более правильным и безопасным для семьи.

Сегодня мы рассмотрим 6 наиболее распространенных ошибок при хранении продуктов питания, которые вы никогда не должны совершать, если хотите потреблять качественную еду.

Имейте их в виду!

1. Длительное хранение продуктов при комнатной температуре

Время, безусловно, является определяющим фактором при хранении продуктов питания. Если пищу оставлять долгое время на столе (то есть при комнатной температуре), то это способствует размножению вредных бактерий, ее заражающих.

Вот почему продукты зачастую теряют свой привлекательный и аппетитный внешний вид и начинают плохо пахнуть.

Каково же решение?

- Для того чтобы не допустить образования благоприятной среды для размножения вредных микроорганизмов, просто не забывайте убирать оставшуюся еду в холодильник.

- И старайтесь не затягивать с этим (только не кладите туда еще не остывшие, горячие блюда).

2. Хранение куриных яиц

Сегодня многие производители ставят на упаковках с яйцами не только срок годности, но и дату "производства", чтобы потребители могли точно знать, насколько они свежие и что их безопасно употреблять в пищу.

Однако если такая информация отсутствует, то это становится труднее определить.

Каково же решение?

- Чтобы развеять эти сомнения, просто не храните куриные яйца в холодильнике дольше трех месяцев. А если яйца уже сварены, то их нужно употребить в пищу в течение недели.

3. Способ разморозки

Заморозка является одним из лучших способов хранения продуктов. Это позволяет продлить срок годности как сырой, так и приготовленной пищи.

Но иногда мы совершаем ошибку в момент разморозки.

Кто-то кладет пищу из морозильной камеры прямо в кипящую воду или на огонь, чтобы лед быстрее растаял. Но такая ошибка может дорого нам стоить, так как существует вероятность возникновения проблем с пищеварением или отравления.

Каково же решение?

- Для того чтобы процесс размораживания был безопасным, оставляйте продукты на ночь в "нулевой камере".

4. Отсутствие маркировки на продуктах

Возможно вам покажется это старомодным, но на самом деле маркировка продуктов - это очень хороший способ их безопасного хранения.

Иногда мы просто забываем, когда купили ту или иную еду, когда положили ее в холодильник и, соответственно, до какого числа должны употребить ее, чтобы не возникло негативных последствий для здоровья.

Каково же решение?

- Если вы из тех, кто постоянно забывает или просто не успевает следить за сроками годности продуктов в своем холодильнике, то воспользуйтесь бумажками или клейкой лентой для того, чтобы помечать эти важные даты.

- Так вы успеете съесть продукты до того, как они испортятся.

5. Доверие к запахам

Это одна из самых распространенных наших ошибок. Ведь согласитесь, для нас хороший запах продуктов питания является синонимом их хорошего состояния.

Но дело в том, что не вся "испорченная" еда плохо пахнет. Заморозка или сильное охлаждение продуктов убирает неприятные запахи.

Каково же решение?

- В идеале нужно стараться хранить пищу не более 4 или 5 дней. А если блюда содержат рыбу или морепродукты, то желательный срок их хранения сокращается до двух дней.

6. Хранение сырых продуктов вместе с приготовленными

Многие стараются использовать каждый уголок своего холодильника, не учитывая при этом мер безопасности для надлежащего хранения пищевых продуктов.

Ни при каких обстоятельствах не следует хранить сырые продукты вместе с приготовленными.

Если продукты будут непосредственно контактировать, то при попадании такой пищи в организм могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Но об этом мало кто знает, а потому данная ошибка является одной из самых распространенных.

Каково же решение?

- Обратите внимание на то, что приготовленная пища должна храниться в верхней части холодильника, в герметичной таре, чтобы ничего не разлилось и не потекло.

- Сырые продукты следует хранить в нижней части холодильника, тоже желательно в герметичных упаковках или в пакетах.

В заключение следует отметить, что не стоит забывать и про надлежащее очищение самого холодильника. Это тоже является определяющим фактором для того, чтобы продукты питания дольше оставались свежими и пригодными для потребления.

Рекомендуем время от времени дезинфицировать свой холодильник при помощи уксуса или других антибактериальных средств.

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