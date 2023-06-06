Как без муки приготовить вкусную творожную запеканку
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Instagram-блогер Кристина Булезюк поделилась с подписчиками легким в приготовлении рецептом нежной творожной запеканки без использования муки.

"Она очень вкусная. На второй день можно есть подогретой, добавляя сметанку. Этот рецепт всегда получается - главное хороший творог, не кислый", - анонсировала блюдо блогер. 

Продукты:

600 г творога;
5 яиц; 
6 ст.л. сахара; 
6 ст.л. манки;
1 пакет ванильного сахара;
щепотка корицы; 
50 г сливочного масла; 
3 ст.л изюма.

Приготовление

- Все составляющие в емкости взбейте тщательно блендером. 
- Смажьте форму сливочным маслом, перелейте в нее тесто, накройте фольгой и выпекайте 20 минут в разогретой до 180 °С духовке. 
- Спустя 20 минут снимите фольгу и выпекайте еще  30 минут при этой же температуре.
- Готовую запеканку смажьте сливочным маслом.

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