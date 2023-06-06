Как без муки приготовить вкусную творожную запеканку

Instagram-блогер Кристина Булезюк поделилась с подписчиками легким в приготовлении рецептом нежной творожной запеканки без использования муки.

"Она очень вкусная. На второй день можно есть подогретой, добавляя сметанку. Этот рецепт всегда получается - главное хороший творог, не кислый", - анонсировала блюдо блогер.

Продукты:

600 г творога;

5 яиц;

6 ст.л. сахара;

6 ст.л. манки;

1 пакет ванильного сахара;

щепотка корицы;

50 г сливочного масла;

3 ст.л изюма.

Приготовление

- Все составляющие в емкости взбейте тщательно блендером.

- Смажьте форму сливочным маслом, перелейте в нее тесто, накройте фольгой и выпекайте 20 минут в разогретой до 180 °С духовке.

- Спустя 20 минут снимите фольгу и выпекайте еще 30 минут при этой же температуре.

- Готовую запеканку смажьте сливочным маслом.

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