Как без муки приготовить вкусную творожную запеканку - Секретный пошаговый рецепт
Instagram-блогер Кристина Булезюк поделилась с подписчиками легким в приготовлении рецептом нежной творожной запеканки без использования муки.
"Она очень вкусная. На второй день можно есть подогретой, добавляя сметанку. Этот рецепт всегда получается - главное хороший творог, не кислый", - анонсировала блюдо блогер.
Продукты:
600 г творога;
5 яиц;
6 ст.л. сахара;
6 ст.л. манки;
1 пакет ванильного сахара;
щепотка корицы;
50 г сливочного масла;
3 ст.л изюма.
Приготовление
- Все составляющие в емкости взбейте тщательно блендером.
- Смажьте форму сливочным маслом, перелейте в нее тесто, накройте фольгой и выпекайте 20 минут в разогретой до 180 °С духовке.
- Спустя 20 минут снимите фольгу и выпекайте еще 30 минут при этой же температуре.
- Готовую запеканку смажьте сливочным маслом.
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