Вместо булок с чаем - простейший рецепт диетического смузи за 5 минут
Настало райское время для любителей здорового перекуса. Яркие, сочные ароматные ягоды и фрукты наполняют рынки и супермаркеты.
Как передает Day.Az, журнал "Гастрономъ" поделился рецептом вкусного, полезного фруктового смузи, который готовится в считанные минуты.
Ингредиенты:
Банан - 1 штука;
Клубника - 5 штук;
Апельсин - 2 штуки;
Молоко - 250 миллилитров;
Йогурт - 100 миллилитров.
Как приготовить:
Выжать из апельсинов сок с помощью ручной или электрической соковыжималки. Нарезать фрукты и положить их в блендер. Залить молоком, добавить йогурт и свежевыжатый апельсиновый сок. Взбить до однородной массы.
Перелить в стеклянный бокал. При желании добавить корицу и украсить бокал свежими листиками мяты.
Молоко можно заменить на любое растительное - миндальное, кокосовое или ореховое.
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