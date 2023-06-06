Вместо булок с чаем

Настало райское время для любителей здорового перекуса. Яркие, сочные ароматные ягоды и фрукты наполняют рынки и супермаркеты.

Как передает Day.Az, журнал "Гастрономъ" поделился рецептом вкусного, полезного фруктового смузи, который готовится в считанные минуты.

Ингредиенты:

Банан - 1 штука;

Клубника - 5 штук;

Апельсин - 2 штуки;

Молоко - 250 миллилитров;

Йогурт - 100 миллилитров.

Как приготовить:

Выжать из апельсинов сок с помощью ручной или электрической соковыжималки. Нарезать фрукты и положить их в блендер. Залить молоком, добавить йогурт и свежевыжатый апельсиновый сок. Взбить до однородной массы.

Перелить в стеклянный бокал. При желании добавить корицу и украсить бокал свежими листиками мяты.

Молоко можно заменить на любое растительное - миндальное, кокосовое или ореховое.