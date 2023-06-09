10 фактов о фастфуде, о которых работники предпочитают умалчивать

В наши дни каждый если не пробовал фастфуд, то уж точно слышал о нем. Для современного человека важно время, так что скорость превыше всего. Поэтому быстрое питание с такой легкостью завоевывает мир. Но помните, везде должна быть мера, поэтому не стоит слишком налегать на любимые гамбургеры.

Хотя фастфуд невероятно популярен, известные сети стремятся обратить еще больше людей в свою веру. Вот 10 секретов, о которых работники сетей фастфуда предпочитают молчать.

Лучшее время для посещения - час пик

Идеальное время для посещения ресторанов быстрого питания - так называемые часы пик: с 11 утра по час дня и с 6 до 8 часов вечера. Свободный столик найти нелегко, однако именно в это время еда наиболее свежая.

Если хотите свежий картофель фри, заказывайте без соли

Картофель фри солят, когда готова вся партия. А если вы попросите себе несоленую порцию, то вам дадут свежеприготовленную.

Запах с кухни - маркетинговый ход

Проходя мимо местечка с фастфудом, сложно устоять и не зайти, если до вас доносятся ароматы с кухни. И это не случайно. Многие рестораны быстрого питания стараются сделать так, чтобы запах с кухни достигал клиентов и людей, проходящих мимо. Например, оставляют двери открытыми.

Кока-кола дешевле чая, потому что она возбуждает аппетит

Во многих местах газированные напитки дешевле того же чая. Все потому, что сладкой газированной водой жажду не утолишь, а двуокись углерода (углекислый газ) стимулирует аппетит.

Картофель фри состоит из 19 ингредиентов

Легендарный вкус картофеля фри достигается благодаря смешиванию около 20 ингредиентов. Основной из них - картофель, но есть и жиры, различные добавки, усилители вкуса и запаха.

Не стоит приходить рано утром

Вставать рано, конечно, здорово, но не стоит идти с утра пораньше в рестораны быстрого питания, едва дождавшись открытия. В это время работники как раз убирают кухню чистящими средствами, которые могут попасть в вашу еду. Не стоит рисковать.

Еда в фастфудах намного калорийнее, чем 30 лет назад

Сегодня порции любимых блюд значительно увеличились, как и содержащиеся в них калории. Например, чизбургер содержит на 75% калорий больше, чем его предшественник 1980-х годов. 20 лет назад картофель фри был в два раза менее калорийным, а пицца увеличилась на 70%.

Количество сахара в молочных коктейлях превышает норму в 2-3 раза

Молочный коктейль - классический напиток в фастфудах, особенно популярен он в летнее время. Среднесуточная норма потребления сахара равна 30-60 граммам, тогда как в одном молочном коктейле около 85 граммов сахара.

Еда намного вкуснее, если есть руками

А вы задумывались, почему в ресторанах быстрого питания практически не дают столовых приборов? Возможно, потому, что есть руками вкуснее, получаешь больше удовольствия от еды - и в результате заказываешь больше.