Имбирь: полезные свойства и 3 лучших способа использования

Имбирь представляет собой толстое ветвистое корневище, которое издавна используется в кулинарии и традиционной медицине.

Хотя в странах Азии имбирь известен уже более 3000 лет, до сих пор остается неясным, какая именно страна была родиной этого целебного растения.

Именно из азиатских стран имбирь распространился по всему миру, в наши дни его легко можно найти практически на любом рынке.

Имбирный корень широко используется в кулинарии при приготовлении как сладких, так и соленых блюд. Он придает им характерный пикантный вкус. Помимо этого имбирь является богатым источником различных питательных веществ, необходимых для нашего здоровья.

Имбирь можно приобрести как на обычном рынке, так и в магазинах натуральных продуктов и трав, при этом имбирный корень продается в различных формах.

Сегодня мы поговорим о трех лучших способах использования имбиря и расскажем тебе подробнее о полезных свойствах этого растения.

Имбирный чай

Имбирный чай обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами, а также содержит большое количество антиоксидантов. Чай из имбиря успокаивает боли и расслабляет.

Такой напиток отлично поможет тебе восстановиться после тяжелого рабочего дня.

Ингредиенты

1 столовая ложка мелко нарезанного свежего имбиря (15 г.)

1 стакан кипящей воды (250 мл.)

1 чайная ложка меда (по желанию) (7,5 г.)

сок 1 лимона (по желанию)

Приготовление

Мелко порежь 1 столовую ложку свежего имбиря и добавь его в кипящую воду. Можешь добавить немного меда и лимонного сока по вкусу.

Существует и другой рецепт приготовления имбирного чая. От первого он отличается лишь тем, что вместо воды в нем используется молоко.

Свежие нотки для твоих блюд

Имбирь придаст пикантные нотки различным блюдам и продуктам. Количество используемого имбиря зависит от того, какой результат ты хочешь получить: от легких имбирных ноток до пряного вкуса и аромата. Для этого имбирный корень натирают, измельчают или режут тонкими кружочками, а затем добавляют его в пищу.

Имбирь можно использовать при приготовлении:

Мясных блюд

Различных салатов

Блюд из риса

Рыбы и морепродуктов

Масла

Хлеба

Печенья и галет

Десертов

Пудингов

Молотый имбирь

Хотя молотый имбирь также продается на рынке, можешь попробовать приготовить его и дома. Для этого тебе понадобится сухой корень имбиря.

Если ты предпочитаешь второй вариант, то наверняка захочешь спросить, как же высушить имбирный корень? Сначала нужно хорошо вымыть его, а затем высушить на солнце (или в духовке).

Когда имбирный корень высохнет, порежь его на кусочки и измельчи. Для этого можешь использовать обычную кофемолку.

Молотый имбирь используют:

Для приготовления чая

В качестве ингредиента соков и коктейлей

В качестве приправы при приготовлении различных блюд и салатов

В чем заключается польза имбиря?

Имбирный корень является эффективным натуральным противовоспалительным средством. Поэтому имбирь помогает при лечении различных заболеваний, сопровождающихся воспалительными процессами.

Также имбирь является источником антиоксидантов, которые необходимы для борьбы с свободными радикалами. Антиоксиданты позволяют предотвратить развитие многих заболеваний.

Большое количество содержащихся в нем витаминов и минералов делают имбирь верным союзником нашего здоровья. Он укрепляет иммунную систему и помогает наладить работу всех органов и систем нашего организма. Разве этих доводов не достаточно для того, чтобы включить имбирь в свой рацион?

Укрепляет иммунитет

Благодаря своим целебным свойствам имбирный корень способствует укреплению иммунитета, стимулирует выработку белых кровяных клеток и создает защитный барьер, который предохраняет организм человека от опасных микроорганизмов.

Помогает справиться с головокружениями и тошнотой

С древних времен люди используют имбирный корень в качестве натурального средства для лечения заболеваний желудка, тошноты, рвоты и диареи.

По словам Natural Standard, существуют научные доказательства того, что имбирь помогает облегчить тошноту и рвоту во время беременности. При этом имбирь нужно употреблять однократно, в небольших количествах.

Облегчает мигрени

Благодаря своим противовоспалительным и обезболивающим свойствам имбирный корень облегчает боли, спазмы и напряжение, вызванные мигренью.

Помогает сжигать жир

Университетом Маастрихта в Голландии было проведено исследование, в результате которого специалисты пришли к выводу, что имбирь ускоряет метаболизм и облегчает сжигание жиров. Благодаря этому становится легче худеть.

Имбирь усиливает выработку тепла в организме человека и увеличивает скорость сжигания жиров во время физической активности. Также имбирь быстро вызывает ощущение сытости, благодаря чему мы меньше едим на протяжении дня.

Предотвращает возникновение раковых заболеваний

Имбирь является одним из продуктов, играющих важную роль в профилактике раковых заболеваний.

Так, центр по борьбе с раковыми заболеваниями Университета Мичигана (США) провел исследование, в результате которого ученые пришли к заключению, что имбирь обладает способностью останавливать рост злокачественных клеток при раке яичников.

Источник: Step to Health