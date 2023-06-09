Как приготовить вкусный и полезный коктейль из сельдерея и ананаса
Этот полезный и вкусный коктейль из сельдерея и ананаса очень легко приготовить. Он отлично очищает и оздоравливает организм, насыщает его витаминами и способствует снижению веса.
Важно помнить, что только с помощью этого коктейля похудеть невозможно. Это лишь приятное и полезное дополнение к твоей диете и здоровому образу жизни. Ты не сможешь похудеть, если продолжишь питаться фаст-фудом и будешь вести малоподвижный образ жизни.
В этой статье мы расскажем тебе, как приготовить вкусный и полезный коктейль для снижения веса из сельдерея и ананаса.
Коктейль из ананаса и сельдерея для нашей фигуры
Мы уже давно не верим ни в какие "чудодейственные диеты", которые якобы помогают нам мгновенно сжигать жир. На самом деле при похудении важно учитывать следующие факторы:
- Организм каждого человека уникален, что влияет на его потребности и обмен веществ. Вот почему важно знать, какой способ похудения оптимален именно для твоего организма в зависимости от его особенностей.
- Худеть - это не значит страдать от голода. Это значит правильно питаться, не волноваться, соблюдать распорядок дня и, кроме того, выполнять умеренные физические нагрузки.
- Если ты хочешь похудеть, тебе важно сохранять мотивацию. Вот почему полезно худеть вместе с друзьями и получать поддержку от близких.
- Коктейль из сельдерея и ананаса отлично подходит для утренних и обеденных часов.
- Важно принимать коктейль регулярно в течение 15-20 дней подряд.Только так ты сможешь добиться результата.
- Как сельдерей, так и ананас обладают мочегонными и противовоспалительными свойствами, а в сочетании также способствуют снижению веса и не наносят вреда здоровью.
Обрати внимание: Сельдерей - прекрасное противовоспалительное средство!
Ананас и снижение веса
Ананас - это один из самых полезных продуктов для тех, кто хочет похудеть, но не хочет страдать от голода и любит сладкое.
- Приятный кисло-сладкий вкус ананаса сочетается практически с любыми ингредиентами. Его можно добавлять в салаты, коктейли и овощные и фруктовые соки. Вот почему диетологи советуют смешивать ананас с другими полезными и питательными ингредиентами: шпинатом, грецкими орехами и лососем.
- В ананасе содержится пищеварительный фермент под названием бромелин. Он помогает нашему организму расщеплять белки на аминокислоты.
- Полезнее всего есть ананасы на голодный желудок, тогда они оказывает на наш организм противовоспалительный эффект.
- Высокое содержание в ананасе воды, витамина С, антиоксидантов и минералов в сочетании с бромелином превращают ананас в один из лучших жиросжигающих фруктов.
Сельдерей, лучшее мочегонное и противовоспалительное средство
У тебя дома есть сельдерей? Это настоящее сокровище для нашего здоровья. Согласно исследованию в журнале Medical News Today, это один из самых полезных для нашего сердца овощей, который также способствует снижению веса.
- Сельдерей богат многочисленными фитонутриентами и антиоксидантами, которые облегчают пищеварение, очищают организм и способствуют лучшему усвоению питательных веществ.
- Некоторые люди едят сельдерей между основными приемами пищи, потому что он отлично утоляет голод. Также сельдерей регулирует артериальное давление и содержит огромное количество диетической клетчатки.
- Как и ананас, сельдерей лучше всего сочетать с другими ингредиентами, например, с яблоком и огурцом. Из этих фруктов и овощей можно готовить очень полезные и вкусные соки и коктейли. Обязательно попробуй!
- Сельдерей - это один из самых универсальных овощей, которые можно добавлять в соки и коктейли. Он отлично освежает и позволяет начать день с отличной дозы витаминов и минералов.
Как приготовить коктейль из сельдерея и ананаса?
Тебе понадобится:
- 2 стакана воды (400 мл)
- 2 чашки ананаса (300 г)
- одна веточка сельдерея
- сок половинки лимона
- 1 столовая ложка меда (25 г)
Способ приготовления:
- Из этих ингредиентов мы сможем приготовить две порции коктейля.Первую можно выпить натощак, сразу же после пробуждения, а вторую - после основного дневного приема пищи.
- Проследи, чтобы и ананас, и сельдерей были органического происхождения. Только так из них можно извлечь максимальную пользу для организма.
- Нарежь две чашки ананаса кубиками, тщательно вымой сельдерей и выжми сок из половинки лимона. Это очень просто!
- Мелко нарежь сельдерей и сложи все ингредиенты в кухонный комбайн или блендер.
- Тебе нужно будет смешать два стакана воды, ананас, сельдерей, сок лимона и столовую ложку меда.
- Взбивай все ингредиенты несколько секунд до получения однородной смеси.
Твой коктейль готов! Выпивай один стакан утром натощак, а второй после обеда. Наслаждайся!
Источник: Step to Health
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