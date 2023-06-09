Как приготовить вкусный и полезный коктейль из сельдерея и ананаса

Этот полезный и вкусный коктейль из сельдерея и ананаса очень легко приготовить. Он отлично очищает и оздоравливает организм, насыщает его витаминами и способствует снижению веса.

Важно помнить, что только с помощью этого коктейля похудеть невозможно. Это лишь приятное и полезное дополнение к твоей диете и здоровому образу жизни. Ты не сможешь похудеть, если продолжишь питаться фаст-фудом и будешь вести малоподвижный образ жизни.

В этой статье мы расскажем тебе, как приготовить вкусный и полезный коктейль для снижения веса из сельдерея и ананаса.

Коктейль из ананаса и сельдерея для нашей фигуры

Мы уже давно не верим ни в какие "чудодейственные диеты", которые якобы помогают нам мгновенно сжигать жир. На самом деле при похудении важно учитывать следующие факторы:

Организм каждого человека уникален, что влияет на его потребности и обмен веществ. Вот почему важно знать, какой способ похудения оптимален именно для твоего организма в зависимости от его особенностей.

Худеть - это не значит страдать от голода. Это значит правильно питаться, не волноваться, соблюдать распорядок дня и, кроме того, выполнять умеренные физические нагрузки.

Если ты хочешь похудеть, тебе важно сохранять мотивацию. Вот почему полезно худеть вместе с друзьями и получать поддержку от близких.

Коктейль из сельдерея и ананаса отлично подходит для утренних и обеденных часов.

Важно принимать коктейль регулярно в течение 15-20 дней подряд.Только так ты сможешь добиться результата.

Как сельдерей, так и ананас обладают мочегонными и противовоспалительными свойствами, а в сочетании также способствуют снижению веса и не наносят вреда здоровью.

Обрати внимание: Сельдерей - прекрасное противовоспалительное средство!

Ананас и снижение веса

Ананас - это один из самых полезных продуктов для тех, кто хочет похудеть, но не хочет страдать от голода и любит сладкое.

Приятный кисло-сладкий вкус ананаса сочетается практически с любыми ингредиентами. Его можно добавлять в салаты, коктейли и овощные и фруктовые соки. Вот почему диетологи советуют смешивать ананас с другими полезными и питательными ингредиентами: шпинатом, грецкими орехами и лососем.

В ананасе содержится пищеварительный фермент под названием бромелин. Он помогает нашему организму расщеплять белки на аминокислоты.

Полезнее всего есть ананасы на голодный желудок, тогда они оказывает на наш организм противовоспалительный эффект.

Высокое содержание в ананасе воды, витамина С, антиоксидантов и минералов в сочетании с бромелином превращают ананас в один из лучших жиросжигающих фруктов.

Сельдерей, лучшее мочегонное и противовоспалительное средство

У тебя дома есть сельдерей? Это настоящее сокровище для нашего здоровья. Согласно исследованию в журнале Medical News Today, это один из самых полезных для нашего сердца овощей, который также способствует снижению веса.

Сельдерей богат многочисленными фитонутриентами и антиоксидантами, которые облегчают пищеварение, очищают организм и способствуют лучшему усвоению питательных веществ.

Некоторые люди едят сельдерей между основными приемами пищи, потому что он отлично утоляет голод. Также сельдерей регулирует артериальное давление и содержит огромное количество диетической клетчатки.

Как и ананас, сельдерей лучше всего сочетать с другими ингредиентами, например, с яблоком и огурцом. Из этих фруктов и овощей можно готовить очень полезные и вкусные соки и коктейли. Обязательно попробуй!

Сельдерей - это один из самых универсальных овощей, которые можно добавлять в соки и коктейли. Он отлично освежает и позволяет начать день с отличной дозы витаминов и минералов.

Как приготовить коктейль из сельдерея и ананаса?

Тебе понадобится:

2 стакана воды (400 мл)

2 чашки ананаса (300 г)

одна веточка сельдерея

сок половинки лимона

1 столовая ложка меда (25 г)

Способ приготовления:

Из этих ингредиентов мы сможем приготовить две порции коктейля.Первую можно выпить натощак, сразу же после пробуждения, а вторую - после основного дневного приема пищи.

Проследи, чтобы и ананас, и сельдерей были органического происхождения. Только так из них можно извлечь максимальную пользу для организма.

Нарежь две чашки ананаса кубиками, тщательно вымой сельдерей и выжми сок из половинки лимона. Это очень просто!

Мелко нарежь сельдерей и сложи все ингредиенты в кухонный комбайн или блендер.

Тебе нужно будет смешать два стакана воды, ананас, сельдерей, сок лимона и столовую ложку меда.

Взбивай все ингредиенты несколько секунд до получения однородной смеси.

Твой коктейль готов! Выпивай один стакан утром натощак, а второй после обеда. Наслаждайся!

Источник: Step to Health