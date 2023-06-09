Секреты идеального гриля от американского повара

Во время своего путешествия по Аргентине американский повар Джон Делучие обратил внимание, что аргентинские мастера гриля жарят мясо таким образом, что оно пропитывается какими-то невероятными, головокружительными ароматами костра. Начав более детально знакомиться с местными особенностями приготовления мяса на огне, шеф обнаружил, что причиной тому служит топливо для гриля. Этот нехитрый прием вдохновил Джона скорректировать технику гриля для своего нового ресторана Bedford & Co. Ее же шеф настоятельно рекомендуют использовать всем, кто хочет чтобы мясо на гриле получалось фантастически ароматным.

- Знайте свою древесину -

В зависимости от блюд и сезона типы древесины будет меняться. Тяжелая древесина лиственных пород деревьев вроде дуба и гикори делает более богатым аромат мяса, как свинина или говядина, светлая древесина вроде ольхи, клена и фруктовых деревьев лучше подчеркивает вкус птицы и рыбы. Перед использованием дров убедитесь, что они были хорошо просушены на воздухе.

- Научитесь сочетать -

Для гриля я всегда использую комбинацию дров и углей. Дерево дает нам неповторимый аромат, а уголь обеспечивает необходимым жаром. В своем ресторане я беру дерево и уголь в соотношении 70/30, но и для домашнего гриля можно взять и 50/50.

- Разожгите угли -

Уголь удобнее всего разжигать в камине или в стартере - металлическом цилиндре с ручкой. Когда угли будут готовы, высыпьте их на гриль и сгруппируйте с одной стороны. Сверху положите дрова.

- Смазывайте маслом -

Перед тем как ваше блюдо коснется решетки, хорошенько смажьте ее маслом, чтобы защитить продукт от прилипания. Лучший способ сделать это - взять тряпку, свернуть ее и связать кулинарным шпагатом. Перед жаркой замочите тряпку в любом масле с высокой точкой дыма и, взяв ее щипцами, пройдитесь ей по решетке гриля.

- Используйте всю площадь гриля -

Если вы разместили ваше топливо в одной стороне, у вас получится "две конфорки". Поместите еду непосредственно над пылающими дровами и быстро обжарьте, а затем переместите в другую сторону, чтобы закончить приготовление от косвенного тепла.

- Выбирайте отруб -

Чтобы получить максимальную пользу от живого огня, отдавайте предпочтение жирным или требующим длительного приготовления кускам. За время пока они будут готовиться они успеют впитать дымный аромат. Наиболее подходящие варианты - увесистый кусок стейка с хорошей мраморностью, отбивные, грудинка и даже целая свиная лопатка. Среди рыб я бы выделил черного окуня, лосося и сибаса.

Источник: SteakLovers