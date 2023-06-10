Названы продукты, которые не ест король Карл III
Бывший королевский повар рассказала об ингредиентах, которые были запрещены при приготовлении пищи для Карла III. Об этом сообщает Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Шеф-повар Кэролайн Робб, готовившая для королевской семьи в период с 1987 по 2000 год, назвала два запрещенных ингредиента - сырой лук и чеснок.
"Мы не добавляли в блюда чеснок и сырой лук, так как знали, что члены королевской семьи постоянно общаются с людьми", - рассказала она.
Повар отметила, что, составляя меню для Карла III, она всегда ориентировалась на сезонные продукты.
"Все должно было быть по сезону. Поэтому никакой импортной клубники в декабре. Король был счастлив, когда он ел продукты, только что выращенные в саду", - подчеркнула она.
Кэролайн добавила, что каждое утро она записывала свои предложения по меню в "маленькую книжечку", которую "их Королевские Высочества читали за завтраком, выбирая, что им нравится".
"Иногда меню могло измениться, если король приходил на кухню с чем-то, что он собрал в саду. Это подавалось на ужин в тот же вечер", - уточнила она.
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