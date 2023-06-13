Малосольные огурцы в банке: универсальный рецепт за 3 часа и на зиму

Малосольные огурцы в банке можно готовить по-разному: в холодном и горячем рассоле, за сутки, за день и за 3 часа. Если добавить немного пряностей и специй, то закуска получится пикантной. Закатайте их - и у вас получатся малосольные огурцы на зиму.

Такие малосольные огурцы получаются хрустящими за счет того, что заливаются холодным рассолом.

Ингредиенты:

грунтовые огурцы (небольшие) - 1 кг;

чеснок - 3 зубчика;

хрен - 1 лист;

укроп - 3 зонтика;

соль - 2 ст. л;

сахар - 1 ст. л.;

вода - 1 л.

Как приготовить

Помойте огурцы, замочите в воде на 15 минут, обрежьте "попки". Растворите в воде соль и сахар.

Соль нужно брать только каменную - морская и йодированная не подойдет.

Положите на дно банки зубчики чеснока, разрезанные пополам, крупно нарезанный лист хрена и 2 зонтика укропа. Уложите в банку огурцы, сверху положите оставшуюся зелень и залейте рассолом - он должен покрыть все ингредиенты. Закройте банку сверху марлевой салфеткой, оставьте на сутки. Храните малосольные огурцы в холодильнике.

Огурцы малосольные - рецепт с горчицей за 12 часов

Горчица придает малосольным огурцам немного пикантности и делает вкус более насыщенным. Заливают их горячим рассолом, поэтому просоливаются они быстрее.

Ингредиенты:

грунтовые огурцы - 3 кг;

чеснок - 2-3 зубчика;

петрушка - 3 веточки;

сельдерея (по желанию) - 2-3 веточки;

укроп - 2 зонтика;

сухая горчица - 1,5-2 ст. л.

Для рассола:

вода - 2 л;

соль - 100 г;

сахар - 30 г.

Как приготовить

Помойте огурцы, петрушку, укроп крупно нарежьте, зубчики чеснока разрежьте на 2 части. Выложите на дно банки слой зелени, уложите огурцы, добавьте чеснок, горчицу. Растворите в кипятке соль и сахар, горячим рассолом залейте огурцы - они будут готовы через 12 часов.

Быстрые малосольные огурцы и малосольные огурцы на зиму

Этот рецепт универсальный - огурцы можно есть спустя 3 часа после засолки, а можно по этому же рецепту закрыть огурцы на зиму.

Ингредиенты:

грунтовые огурцы - 1,5 кг;

приправа для моркови по-корейски - 0,5 пачки;

сахар - 100 г;

соль - 50 г;

уксус (9%) - 1/2 стакана;

масло растительное - 1/2 стакана;

чеснок - 1/2 головки.

Как приготовить

Помойте огурцы и нарежьте их: сначала по длине на 4 дольки, а затем поперек на 2-3 части. Сложите в миску, добавьте соль, сахар, приправу. Пропустите чеснок через пресс туда же, все хорошо перемешайте. Добавьте уксус и масло, перемешайте, оставьте на 3 часа мариноваться.

Чтобы закрыть эти огурцы на зиму, их нужно разложить по банкам и простерилизовать в течение 15 минут. Затем вынуть и закатать.

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