Как приготовить натуральный домашний йогурт?

Делать домашний йогурт - самый здоровый способ снабжать себя этим очень полезным молочным продуктом. Тогда ты будешь уверена, что йогурт не содержит сомнительных ингредиентов.

Если существует продукт, который творит чудеса с микрофлорой кишечника, то это домашний йогурт. Он не только очень приятен на вкус, но и снабжает организм витаминами, минералами и другими нутриентами.

Зачем выбирать йогурт из того, что есть в магазине, когда можно приготовить его по своему вкусу!

Говорят, что для того, чтобы вещи были хорошими, нужно делать их самим. Хочешь домашний йогурт, недорогой, и чтобы его легко было приготовить? Тогда сделай его!

Йогурт - ни что иное, как ферментированное молоко. Миллионы бактерий перерабатывают лактозу в молочную кислоту.

Если ты будешь готовить его сама, ты сможешь контролировать его ингредиенты, прежде всего сахар и консерванты.

Ты будешь уверена, что он не содержит сомнительных ингредиентов и действительно полезен для здоровья.

Чтобы привлечь покупателей, производители йогуртов добавляют в них красители и ароматизаторы, но так ли они нужны?

Естественный вкус йогурта, особенно если добавить в него фрукты, вполне приятен, так же как и цвет.

Если ты неважный кулинар, не волнуйся! Этот рецепт очень простой.

Нужно только сделать три "шага": налить, смешать и ждать. Практически домашний йогурт делается сам!

Ингредиенты

2 литра цельного молока

½ чашки натурального йогурта без сахара (100 г)

1 чайная ложка сахара (10 г)

Приготовление

Вылей молоко в кастрюлю и поставь ее на огонь. Доводить молоко до кипения не нужно, так как это ухудшит вкус йогурта. Пусть оно постоит на огне 10 минут при температуре примерно 90 ºC, тогда оно пастеризуется.

Не доводя молоко до кипения, сними его с огня, и пусть оно остынет до 40 ºC. Если у тебя нет термометра, используй вместо него свой мизинец. Опусти его в молоко, и если он выдержит 20 секунд, значит температура такая, как нужно!

Положи в молоко ложку сахара и размешай его.

Вылей туда йогурт и хорошо взбей эту смесь, чтобы она стала однородной.

Перелей ее в другую посуду, накрой ее фольгой и оберни кухонным полотенцем.

Теперь эта смесь должна постоять в закрытой посуде 4 часа, чтобы начался процесс ферментации.

Открой кастрюлю и сними сыворотку, которая собралась наверху, после чего взбей смесь ложкой.

Теперь перелей ее в сосуд с крышкой и поставь его на ночь в холодильник.

Когда ты проснешься, домашний йогурт будет готов!

Имей в виду

Йогурт и молоко должны быть свежими.

Когда выливаешь йогурт в молоко, оно не должно быть холодным, так как бактерии нуждаются в тепле, но и слишком горячее молоко может им повредить.

Когда идет процесс ферментации, ни в коем случае не прерывай его, не открывай емкость со смесью молока и йогурта.

Польза домашнего йогурта

В нем содержатся такие нутриенты, как калий, витамин А, фосфор и кальций.

Содержит много белка и пробиотиков.

Не содержит консервантов, ароматизаторов и других добавок.

Поскольку в нем много кальция, он способствует предотвращению остеопороза.

Улучшает пищеварение и ускоряет метаболизм.

Укрепляет иммунную систему.

Очищает микрофлору кишечника, благодаря чему улучшается усвоение нутриентов.

Предотвращает анемию.

Снижает уровень холестерина в крови, благодаря чему улучшается состояние сердечно-сосудистой системы.

В процессе ферментации молоко тоже ферментируется, это очень хорошо для людей с непереносимостью лактозы.

Помогает при гастрите и запорах.

Предотвращает диарею, избыточное газообразование и желудочные колики.

Полезен для кожи, так как способствует выведению токсинов из организма. И еще йогурт хорошо использовать в качестве маски: он питает и восстанавливает кожу, а также осуществляет дезинфекцию кожи лица.

Пробиотики способствуют улучшению работы иммунной системы. Они помогают держать под контролем аллергию, особенно в летний период.

Йогурт помогает бороться с лишним весом и ожирением.

Вагинальные инфекции? Лактобактерии, размножающиеся в процессе ферментации, помогают бороться с грибком.

Очень хорошо пить йогурт после занятий спортом и физических упражнений. Благодаря высокому содержанию в нем белка и углеводов, он способствует восстановлению мышц и запаса энергии в организме.

Рекламная улыбка: Молочная кислота сохраняет здоровыми десны, и когда йогурт - натуральный, кариес нам не грозит.

Тебе нужны еще какие-то аргументы, чтобы начать делать свой йогурт?

steptohealth.ru