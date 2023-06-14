9 удивительных причин, почему стоит чаще есть сельдерей

Несмотря на то, что этот овощ обладает довольно специфическим вкусом, если вы добавите сельдерей в свой рацион, он поможет вам улучшить здоровье и предотвратить многие осложнения.

Всем нам просто необходимо есть сельдерей. Этот овощ с бодрящим вкусом обладает многими питательными свойствами, поэтому специалисты диетологи советуют включать его в любую диету.

Сельдерей хорош тем, что его можно готовить сотнями разных способов. Мы можем добавлять его в салаты, супы, соки, смузи... Он вкусный и очень сытный.

Кроме того, интересным фактом является то, что в древние времена это растение часто использовалось в качестве лекарственного средства для лечения самых разных заболеваний: нарушений в работе печени, сердца, органов пищеварения...

Конечно, сам по себе сельдерей не может вылечить все наши недуги, но он способствует улучшению общего состояния здоровья. Несомненно, это один из лучших продуктов, которые вы можете добавить в ваши блюда.

Здесь мы дадим вам 9 веских причин, почему вы должны есть больше сельдерея. Ваш организм скажет вам за это спасибо!

1. Сельдерей содержит очень мало калорий, но много питательных веществ

Если вы хотите похудеть, сельдерей должен стать важной частью вашей диеты. Это один из овощей с наименьшим количеством калорий.

Он богат водой и минералами, такими как кальций, натрий и магний.

Содержит много витаминов, среди них витамин А, С, Е, D, B6, B12 и витамин К.

Кроме того, в нем есть эфирные масла, клетчатка и антиоксиданты.

Благодаря всем этим компонентам, сельдерей помогает защитить наше сердце, обладает антибактериальным, мочегонным, отхаркивающим и очищающим действием...

2. Вы должны есть больше сельдерея, чтобы уменьшить воспаление

Возможно вы страдаете от боли в суставах? Артрит или простая перегрузка мышц приводят к этому воспалению, которое приносит нам так много беспокойства.

Сельдерей является одним из лучших противовоспалительных натуральных продуктов.

Причина, по которой сельдерей снимает воспаление и расслабляет ткани кроется в веществе под названием полиацетилен.

Этот элемент способствует выведению токсинов и помогает лечить такие заболевания, как ревматоидный артрит, остеоартрит или артроз, подагра, астма и бронхит.

3. Сельдерей поможет успокоиться

Любопытно, но это действительно факт: одним из наиболее важных минералов, которые содержатся в мякоти сельдерея, является магний. Этот минерал, наряду с его эфирными маслами, позволяет расслабить нервную систему и спать более глубоко и спокойно.

Как насчет вкусного супа из сельдерея на ужин?

4. Обладает подщелачивающим эффектом

Сельдерей содержит щелочные питательные вещества. Важно отметить, что во время термической обработки они теряют многие из своих качеств.

Таким образом, чтобы извлечь максимальную выгоду из подщелачивающих свойств сельдерея, лучше употреблять его в виде смузи или просто сырым, например, в салате.

5. Сельдерей улучшает пищеварение

Хороший способ, чтобы улучшить пищеварение и бороться с запором, - приготовить сок из сельдерея и капусты.

Минералы, которые в нем содержатся, вместе с кислотами и фито-питательными веществами, действуют как прекрасное тонизирующее средство для нашей пищеварительной системы, а также помогают бороться с кишечными газами.

6. Полезен для зрения

Еще одна причина, по которой мы должны есть сельдерей, заключается в том, что он очень полезен для наших глаз.

Почему же? Дело в том, что он содержит один волшебный витамин: Витамин А. Достаточно съедать всего один стебель сельдерея в день, чтобы получить 5% дневной нормы этого питательного вещества.

7. Помогает снизить уровень "плохого" холестерина

Сельдерей помогает уменьшить уровень "плохого" холестерина. Это происходит благодаря особому компоненту, фитохимическому веществу под названием 3-N-бутил-фталид.

Вы легко определите, потому что это именно то вещество, которое придает сельдерею этот особый запах. Так что ешьте сельдерей при любой возможности.

8. Снижает давление

Если вам поставили диагноз гипертония и вы не знаете, как снизить давление, подумайте о своем рационе. Сельдерей действует как эффективное средство, понижающее давление. Этот его эффект обусловлен тем же элементом, который снижает уровень холестерина: 3-н-бутил-фталидом.

Диетологи рекомендуют употреблять около 2 стеблей сельдерея ежедневно, тогда вы заметите хорошие результаты.

9. Сельдерей обладает противораковыми свойствами

Мы знаем, что на сегодняшний день не существует 100% средство, которое может предотвратить развитие рака. Тем не менее, мы можем свести к минимуму этот риск при помощи здоровой диеты.

Сельдерей содержит два особых флавоноида: апигенин и лютеолин.

Эти два антиоксиданта, согласно исследованию, опубликованному в "Журнале экспериментальных и клинических исследований рака" (Journal of experimental and clinical cancer research), дают интересный результат в борьбе с раковыми клетками, которые поражают легкие.

В заключение хотим сказать, что сельдерей может быть невероятно полезным.

Тем не менее, мы не говорим о том, что вам нужно придерживаться строгой диеты, основанной только на нескольких овощах, фруктах и клетчатке, чтобы похудеть или снизить уровень холестерина.

Секрет заключается в том, чтобы подбирать продукты с умом, не забывая при этом о белках, углеводах или полезных жирных кислотах, которые мы можем найти в оливковом масле или орехах.

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