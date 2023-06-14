Кому вредно есть белый хлеб с маслом

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому стоит исключить из рациона бутерброд из белого хлеба со сливочным маслом.

Врач отметила, что такие бутерброды противопоказаны людям с сахарным диабетом, атеросклерозом, избыточным весом. Проблема в калорийности и в том, что сочетание белого хлеба со сливочным маслом - это множество пустых калорий и сахара с добавленным из масла холестерином.

По словам Соломатиной, людям, страдающим перечисленными заболеваниями, от таких бутербродов лучше отказаться полностью, а клинически здоровым есть такое блюдо можно, но лучше, чтобы это был цельнозерновой хлеб.

"Лучше, если это будет цельнозерновой хлеб, на который мы не кладём, а намазываем кусочек масла. Как утренний бутерброд вполне себе подойдёт", - сказала Соломатина.

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