Яблоки запеченные в духовке - ФОТО
Яблоки запеченные в духовке, это вкусный десерт из яблок с сухофруктами и медом, запеченных в духовке. Яблоки запеченные в духовке с курагой, черносливом, вишней и мёдом, это самый вкусный постный десерт. Такой десерт с яблоками придется по вкусу и взрослым и детям, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.
Ингредиенты:
Кислые яблоки4 шт
Курага50 г
Чернослив50 г
Вишня вяленая50 г
Мёд2 ст. л.
Приготовление:
Яблоки вымыть.
Курагу, чернослив и вишню замочить в кипятке на 10 минут.
Мелко нарезать курагу, вишню и чернослив в миску.
Срезать крышечку у каждого яблока. Очистить от сердцевины.
Нафаршировать каждое яблоко сухофруктами и выложить в форму для запекания.
Запекать в духовке 30 минут при 180 градусах С. В готовые горячие яблоки добавить по чайной ложке меда, оставить на 10 минут.
Яблоки запеченные в духовке готовы. Выложить на блюдо и подавать к столу.
Приятного аппетита!
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