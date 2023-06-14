Салат из свежей капусты с огурцом
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Салат из свежей капусты с огурцом, это очень быстрый и вкусный салат из свежей белокочанной капусты и свежего огурца заправленный растительным маслом.
Время приготовления 20 минут, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Ингредиенты
Капуста белокочанная300 г
Свежий огурец1 шт
Зелень петрушки1 пучок
Растительное масло2 ст. л.
Соль1/4 ч. л.
Сахар1/4 ч. л.

Приготовление

Чтобы приготовить салат свежей капусты с огурцом нужно 300 грамм белокочанной капусты нашинковать в миску.

Чтобы приготовить салат свежей капусты с огурцом нужно 300 грамм белокочанной капусты нашинковать в миску.

Добавить 1/4 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки сахара. Перетереть капусту руками 2-3 минуты.

Добавить 1/4 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки сахара. Перетереть капусту руками 2-3 минуты.

Добавить соломкой нарезанный огурец и нашинкованную зелень петрушки.

Добавить соломкой нарезанный огурец и нашинкованную зелень петрушки.

Заправить салат из свежей капусты с огурцом 2 столовыми ложками растительного масла. Перемешать и дать настояться 10 минут.

Заправить салат из свежей капусты с огурцом 2 столовыми ложками растительного масла. Перемешать и дать настояться 10 минут.

Выложить салат из свежей капусты с огурцом в салатницу.

Выложить салат из свежей капусты с огурцом в салатницу.

Салат из свежей капусты с огурцом

Салат из свежей капусты с огурцом готов. Можно подавать к столу.

Приятного аппетита!