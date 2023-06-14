Секреты приготовления мяса на пару от шеф-повара

Пароварка - настоящая палочка-выручалочка для тех, кто не хочет проводить много времени у плиты. Загрузите на разные уровни картошку, овощи и рыбу или мясо, а через 20 минут получите готовый и вкусный ужин. Мясо на пару - не самый очевидный выбор, но оно может стать прекрасным дополнением к привычному рациону и сделать его более здоровым. Главное - правильно подготовить свинину, говядину или птицу, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Для говядины или другого красного мяса на пару следует выбирать куски без крупных жировых прожилок. Перед приготовлением выдержите в соленаде (1 чайная ложка соли на стакан воды) несколько часов. Затем мясо натрите специями. Отлично подойдут паприка и тимьян: они не только хорошо оттеняют вкус говядины, но и создают иллюзию аппетитной корочки. Мясо можно нашпиговать чесноком и отправить в пароварку часа на полтора. В результате получится очень нежное, сочное мясо, немного остренькое, похожее на ветчину или буженину. Оно будет вкусным и горячим. Будет вкусным оно и в холодном виде: его можно нарезать тонкими ломтиками для сэндвича или добавить в салаты, напрмиер, оливье.

Индейка, приготовленная в пароварке, будет более сочнее. Что касается приправ, с ней отлично сочетаются орегано, базилик, сушеный чеснок. Для пикантного аромата добавьте к мясу сельдерей, предварительно порезав на брусочки.

Свинина в пароварке требует чуть больше усилий: нарежьте ее поперек волокон, отбейте, посолите, смажьте горчицей с двух сторон и отправьте в пароварку примерно на час. Горчица дополнительно размягчает волокна и убирает специфический запах, из-за чего во вкусе свинины появляется изначально неприсущая ей изысканность. Подавайте такое мясо с соусом дзадзики - йогуртом, смешанным с травами и чесноком, лимоном.

Совет

Попробуйте нежные паровые котлеты. Вы едите не фритюр или панировку, а именно котлету - хороший мясной продукт. Да и отсутствие лишних калорий от жарки и масла - неоспоримый плюс.

Проще всего приготовить на пару телятину или курицу: специи можно не использовать, кроме соли и перца. Блюдо подавайте с максимально ярким соусом: итальянским в стиле тонато, смешав тунца из банки, оливки, каперсы и немного майонеза, французской тапенадой, соединив перемолотую пасту из оливок с оливковым маслом, или японским цитрусовым соусом понзу.