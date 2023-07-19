Как правильно жарить и запекать мясо

Чтобы приготовить идеальный стейк, нужно знать много секретов. Кирилл Мартыненко, шеф-повар и управляющий партнер сети Torro Grill рассказал, как нужно жарить мясо, чтобы не было стыдно за результат.

Как правильно обрабатывать мясо перед жаркой? В частности, надо ли его мыть?

Лучше мясо не мыть. Однако, если на куске остались крошки от костей, то, конечно, мясо следует ополоснуть и затем хорошо обсушить вафельным или бумажным полотенцем. Мясо перед жаркой должно быть сухим, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Какого веса и толщины должен быть кусок мяса, чтоб получился идеальный стейк?

Хороший стейк должен весить 300-400 граммов и иметь толщину не менее 2,5 см. Только в этом случае вы сможете получить необходимую вам прожарку.

А температура мяса перед жаркой играет роль?

Стейки перед жаркой должны быть комнатной температуры.

Как лучше всего жарить стейк и на чем, чтобы мясо получилось сочным?

Для приготовления сочного стейка важны два параметра - температура и время.

Лучше всего готовить стейк на открытом огне. Если нет такой возможности, тогда на сковороде с толстым дном и рифленой поверхностью. Толстое дно необходимо для того, чтобы сковорода, нагревшись, держала высокую температуру. В противном случае кусок сырого мяса остудит сковороду и, вновь разогреваясь, она будет варить, а не жарить мясо. На рифленой сковороде или сковороде-гриль мясо готовится лучше, чем на обычной сковороде. На такой сковороде мясо не прилипает к поверхности. А рифленое дно поднимает мясо выше масла или соков в желобках, не давая стейку пересохнуть.

И как понять, что сковорода нагрелась достаточно и можно жарить?

Определить, достаточно ли прогрелась сковорода для жарки, можно двумя способами. Во-первых, капнуть каплю воды. Если сковорода нагрелась до нужной температуры, вода моментально испарится. Во-вторых, налить на сковороду растительное масло. При достижении необходимой для жарки температуры оно начнет совсем немного дымить.

А что со временем?

Тут все зависит от размера стейка, выбранного способа приготовления и степени необходимой вам прожарки.

На открытом огне - гриле мясо, конечно, жарится быстрее, чем на сковороде. От степени прожарки зависит и сочность мяса. Чем мясо жирнее, тем более высокая степень прожарки ему требуется. Например, рибай лучше прожарить до степени не менее medium. Когда мясо хорошо зажарено снаружи и внутри, глубина прожарки большая, а мясо в разрезе розового цвета, слегка сыроватое и выделяет розоватый сок. А вот филе миньон будет сочнее при меньшей прожарке - medium rare, когда прожарена внешняя часть стейка, а если разрезать, выделяется кровь.

А если мясо получилось все-таки суховатым, где ошибка?

Видимо, не верно был выбран способ приготовления для данного куска мяса. Есть куски, которые лучше варить, а есть те, которые нужно жарить. Повторю, что очень важно выбрать не только хорошее мясо, но и правильно подобрать способ приготовления для каждого конкретного отруба.

Еще один спорный вопрос - когда надо солить и перчить мясо? До или после жарки?

Не принципиально. Главное не делать этого заранее, так как соль вытянет всю влагу из мяса, и стейк получится сухим и жестким. В ресторанах Испании, к примеру, стейки, часто вообще не солят, а соль подают к мясу отдельно.

Надо ли мясо отбивать? Есть ли какие-то правила, когда мясо отбивают обязательно и для чего это делают?

Стейки из говядины никогда предварительно не отбивают. Отбивают обычно шницели из свинины и телятины для лучшего размягчения волокон и для более быстрой жарки.

Как добиться хрустящей корочки во время жарки?

Высокая температура при жарке - прежде всего. Только при высокой температуре происходит процесс карамелизации сахаров, содержащихся в мясе. Усилить его можно, если смазать кусок мяса небольшим количеством простого сахарного сиропа или каким-либо сахаросодержащим соусом. Например, барбекю или терияки, как это часто делают при запекании мяса целым куском. Главное - знать меру.

На каком масле лучше жарить мясо?

На мой взгляд, для жарки лучше всего использовать рафинированное растительное масло. Часто при жарке стейка, когда он уже почти готов, на мясо кладут небольшой кусочек топленого сливочного масла - чтобы корочка стала более мягкой, кроме того, это придает мясу нежный сливочный вкус.

Со стейками вроде разобрались. Теперь есть множество вопросов с запеканием мяса целым куском. При какой температуре запекать, чтобы оно получилось с хрустящей корочкой? Должна ли она меняться в процессе запекания? Как определить готовность мяса?

Считается, что начинать запекать мясо нужно при высокой температуре, более 200°С, затем снижая ее.

Я противник этой догмы и считаю, что начинать надо с температуры 150-160°С. Когда мясо уже будет почти готово, следует поднять температуру в духовке до 200°С и выше. Именно в таком случае корочка на мясе будет идеальной.

Рассчитать время запекания можно примерно по следующей схеме: для запекания 1 кг говядины потребуется 40-50 минут. Сразу после того как вы запекли мясо, есть его нельзя. Достаньте мясо из духовки и дайте ему постоять минут 20 при комнатной температуре. За это время соки равномерно распределятся внутри куска и, кстати, нарезаться такое мясо будет легче.

Готовность мяса проще всего определить при помощи температурного щупа. Для баранины и говядины температура внутри куска должна быть не более 58°С. Иначе мясо будет пересушенным. Для свинины и курицы, мясо которых нельзя есть не прожаренным, температура должна быть обязательно выше 71°С.

Мясо и картошка - привычное сочетание. А какой гарнир предпочитаете лично вы?

Стейк самодостаточен, его можно есть и без гарнира. Но если гарнир необходим, я бы рекомендовал простой зеленый салат. Также жареное мясо будет прекрасно сочетаться со спаржей и другими овощами, приготовленными на гриле.