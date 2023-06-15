В Австралии разработали пищевую пленку из картофельных отходов

Австралийская компания Great Wrap в Мельбурне совместно с командой ученых и инженеров-химиков из Университета Монаша разработала пищевую стрейч-пленку, сделанную из картофельных отходов, чтобы решить мировую проблему пластиковых отходов, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Проведя множество исследований, им удалось извлечь из картофельного крахмала биополимер, пригодный для компостирования.

Для полного разложения пленке Great Wrap требуется максимум 180 дней.

В настоящее время пищевая пленка Great Wrap дороже, чем обычная, но после открытия завода по биопереработке, в компании уверены, что смогут предлагать свой продукт по более низкой цене, чем пленка на нефтяной основе. Сейчас продукция Great Wrap доступна только в Австралии и США, в будущем планируется расширение по всему миру.